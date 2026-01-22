Chiều 22-1, giá xăng quay đầu giảm còn hơn 18.000 đồng/lít 22/01/2026 14:47

(PLO)- Chiều nay, giá xăng quay đầu giảm sau cú tăng đồng loạt tuần trước, riêng giá dầu vẫn tăng.

Chiều 22-1, Liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Chiều nay, giá xăng quay đầu giảm sau cú tăng đồng loạt tuần trước, riêng giá dầu vẫn tăng.

Cụ thể, từ 15 giờ hôm nay, xăng E5 ở mức 18.283 đồng/lít, giảm 93 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng A95 là 348 đồng/lít. Xăng A95 ở mức 18.631 đồng/lít, giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu điêzen lên mức 17.700 đồng/lít, tăng 413 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 17.950 đồng/lít, tăng 253 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu madút không cao hơn 13.872 đồng/kg, tăng 471 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Từ 15 giờ hôm nay, xăng E5 ở mức 18.283 đồng/lít, giảm 93 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Ảnh: AH

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Iran; tiến độ xuất khẩu dầu của Venezuela diễn ra chậm.

Cùng đó, hoạt động khai thác dầu của Kazakhstan bị gián đoạn; căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu về vấn đề Greenland; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).