Bắt 'yêu râu xanh' làm chuyện đồi bại với bé gái 26/01/2026 21:59

(PLO)- Bé gái hàng xóm 12 tuổi đến nhà chơi, gã "yêu râu xanh" nhờ đấm lưng rồi gạ cho tiền sau đó thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Lộc (51 tuổi, ngụ xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan công an, do là hàng xóm gần nhà nên cháu M (12 tuổi) thường xuyên qua nhà Nguyễn Phước Lộc chơi một mình. Tại đây, Lộc nhờ M đấm lưng và hứa sẽ cho tiền nên bé gái đã nhiều lần đồng ý.

Bị can Nguyễn Phước Lộc. Ảnh: Công an

Trong khi đấm lưng thì Lộc dùng tay ôm M. và sờ soạng vào bộ phận nhạy cảm rồi thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu M.

Phát hiện sự việc gia đình cháu M. đã trình báo cơ quan Công an. Tại cơ quan công an, Lộc khai nhận từ khoảng thời gian tháng 10 và tháng 11- 2025 mình đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với cháu M.