Tai nạn ô tô làm 2 người tử vong, 2 người bị thương 28/01/2026 12:44

(PLO)-Xe khách giường nằm và một xe ô tô khác đâm vào nhau khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Ngày 28-1, đại diện UBND xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe ô tô khiến hai người tử vong và hai người bị thương nặng.

Theo đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tại km 32 + 708 Quốc Lộ 9 (Cầu Mười) ở thôn Ra Lu xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe giường nằm do ông Dương Thanh Bích (52 tuổi, TP Huế, điều khiển theo hướng Đông Hà - Lao Bảo) va chạm với xe ô tô hạ tải mang biển số 74D-00191 do ông Nguyễn Quốc Cường (53 tuổi, phường Nam Đông Hà, điều khiển chạy hướng ngược lại).

Hai người tử vong tại chỗ sau cú đâm mạnh.

Hậu quả trên xe hạ tải có hai người tử vong, gồm tài xế Nguyễn Quốc Cường và bà Nguyễn Thị Gặp (xã Khe Sanh) là hành khách. Ngoài ra, còn có một người bị thương nhẹ, hai người bị thương nặng được chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đông Hà.

Người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ người bị nạn bên trong xe ô tô.

Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc.