Trộm lại xe máy đang bị CSGT tạm giữ vì vi phạm nồng độ cồn 29/01/2026 12:28

(PLO)- Lợi dụng lúc lực lượng CSGT đang xử lý vi phạm và điều tiết giao thông, Khánh lẻn vào khu vực tạm giữ lấy cắp chiếc xe của chính mình.

Ngày 29-1, Công an xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khánh (30 tuổi, trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Khánh thời điểm bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn.

Trước đó, chiều 14-12-2025, Khánh điều khiển xe mô tô biển số 76F1-269.72 do mình đứng tên đến xã Mộ Đức thăm bạn và có sử dụng bia rượu. Đến khoảng 20 giờ 20 cùng ngày, Khánh chạy xe về nhà. Đến khu vực vòng xoay thuộc xã Nghĩa Hành thì bị Tổ công tác Trạm CSGT Đức Phổ - Khu vực 4 dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Qua kiểm tra, Khánh vi phạm nồng độ cồn nên bị lập biên bản và tạm giữ phương tiện. Quá trình làm việc, Khánh thừa nhận lỗi vi phạm, ký biên bản và đưa xe vào khu vực tạm giữ theo quy định.

Tuy nhiên, chỉ 25 phút sau khi xe bị đưa vào bãi, Khánh lén lút lẻn vào khu vực này lấy trộm chính chiếc xe của mình rồi mang về nhà cất giấu.

Công an xã Nghĩa Hành tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khánh.

Ngay sau đó, Công an xã Nghĩa Hành đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra truy xét. Sau 24 giờ, lực lượng công an xác định Khánh là người gây ra vụ trộm phương tiện vi phạm hành chính nói trên.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an xã Nghĩa Hành đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khánh về tội trộm cắp tài sản.