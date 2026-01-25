6 người ở Quảng Ngãi bị bắt vì cắt trộm 300 m cáp điện trung thế 25/01/2026 10:54

Ngày 25-1, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ 6 người để điều tra hành vi cắt trộm dây cáp ngầm điện trung thế đem bán phế liệu.

Những người bị tạm giữ gồm: AH (16 tuổi), AW (20 tuổi), KVĐ (29 tuổi), AL (25 tuổi), S (21 tuổi, cùng trú phường Kon Tum) và ALT (18 tuổi, trú phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi).

Các nghi phạm bị bắt giữ

Các nghi phạm bị bắt giữ sau 5 giờ gây án.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 24-1, Công an phường Kon Tum tiếp nhận đơn trình báo về việc lưới điện tại công trình chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn phường bị kẻ gian cắt phá. Kẻ gian lấy trộm khoảng 300 m dây cáp ngầm điện trung thế, gây thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng và gián đoạn cung cấp điện, Công an phường Kon Tum đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương truy vết.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, sau khoảng 5 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ 6 người liên quan. Bước đầu, nhóm này khai nhận từ ngày 25-12-2025 đến khi bị phát hiện đã thực hiện 6 lần cắt trộm với tổng chiều dài khoảng 300 m dây cáp.

Thượng tá Dương Việt Trung, Trưởng Công an phường Kon Tum cho biết ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã quyết liệt vào cuộc nhằm bảo đảm an ninh, tạo môi trường ổn định để người dân yên tâm sản xuất.

Vào tháng 9-2025, Công an phường Kon Tum cũng từng triệt phá một vụ trộm cáp điện trung thế tương tự, bắt giữ 8 người chỉ sau 5 giờ tiếp nhận thông tin.