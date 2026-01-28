Đại án Việt Á ở Đắk Lắk: Phan Quốc Việt tiếp tục ra tòa

Ngày 28-1, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử 12 bị cáo liên quan đến vụ án sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động đấu thầu, mua sắm kit test xét nghiệm COVID-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) tại Đắk Lắk.
Trong đó, bị cáo Phan Quốc Việt (46 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị truy tố về tội tham ô tài sản.
Bị cáo Trịnh Quang Trí (54 tuổi), cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk, bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
10 bị cáo khác bị truy tố các tội: Tham ô tài sản, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại tòa, bị cáo Phan Quốc Việt được lực lượng công an dẫn giải đến phiên xét xử. Bị cáo này đeo khẩu trang che mặt. Trong quá trình làm thủ tục, bị cáo Việt tranh thủ trò chuyện với bị cáo Trí cùng một số bị cáo khác.
Sau phần thủ tục, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Lý do, một số luật sư có đơn xin hoãn phiên toà; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án vắng mặt; một bị cáo có đơn xin hoãn tòa vì người thân bị bệnh nặng.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020-2021, để phục vụ công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19, ông Trí đã chỉ đạo cấp dưới trao đổi với nhân viên Công ty Việt Á nhằm tạm ứng sinh phẩm, vật tư y tế trước, sau đó hợp thức hóa hồ sơ để thanh toán.
CDC Đắk Lắk đã lập, ký duyệt sáu gói thầu mua kit test xét nghiệm COVID-19 của nhiều công ty dược. Trong đó, CDC Đắk Lắk đã thanh toán bốn gói thầu với tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng; hai gói thầu còn lại chưa ký hợp đồng, chưa thanh toán.
Cáo trạng xác định, giá trúng thầu mỗi bộ kit test trong vụ án từ gần 400.000 đồng đến hơn 500.000 đồng.
Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định, thực tế mỗi bộ kit test chỉ có giá hơn 143.000 đồng. Hành vi vi phạm quy định về đấu thầu trong vụ án đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6,8 tỉ đồng.
Vẫn theo cáo trạng, ở bốn gói thầu liên quan vụ án này, Phan Quốc Việt đã đồng ý và tạo điều kiện cho Trần Thị Nguyên Hằng (cựu nhân viên Khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk) cũng như Đinh Lê Lê Na (cựu nhân viên Công ty Việt Á), giao hàng khống, chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng.
Nhiều bị cáo đang thụ án tù tiếp tục hầu tòa
Trước đó, ở giai đoạn một của vụ án, ngày 5-8-2024, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Trí 3 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng tội danh, bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng (cựu nhân viên khoa xét nghiệm) bị phạt 5 năm tù; bị cáo Trần Thanh Mỹ (cựu Trưởng phòng Tài chính-Kế toán) bị phạt 4 năm tù; bị cáo Đặng Minh Tuyết (cựu Phó khoa xét nghiệm) bị phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Những bị cáo này đều là thuộc cấp của bị cáo Trí.
Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Đinh Lê Lê Na (34 tuổi, cựu nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á) mức án 2 năm 9 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với bị cáo Phan Quốc Việt, năm 2023, bị cáo này bị HĐXX Tòa án quân sự thủ đô Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt 25 năm tù.
Năm 2024, Phan Quốc Việt bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 15 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 29 năm tù.