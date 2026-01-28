Đại án Việt Á ở Đắk Lắk: Phan Quốc Việt tiếp tục ra tòa 28/01/2026 12:01

(PLO)- TAND tỉnh Đắk Lắk đã trích xuất nhiều bị cáo đang là phạm nhân chấp hành án trong vụ án khác ra tòa để xét xử liên quan đại án Việt Á.

Ngày 28-1, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử 12 bị cáo liên quan đến vụ án sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động đấu thầu, mua sắm kit test xét nghiệm COVID-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) tại Đắk Lắk.

Bị cáo Phan Quốc Việt tại tòa. Ảnh: T.D

Trong đó, bị cáo Phan Quốc Việt (46 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị truy tố về tội tham ô tài sản.

Bị cáo Trịnh Quang Trí (54 tuổi), cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk, bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

10 bị cáo khác bị truy tố các tội: Tham ô tài sản, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại tòa, bị cáo Phan Quốc Việt được lực lượng công an dẫn giải đến phiên xét xử. Bị cáo này đeo khẩu trang che mặt. Trong quá trình làm thủ tục, bị cáo Việt tranh thủ trò chuyện với bị cáo Trí cùng một số bị cáo khác.

Sau phần thủ tục, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Lý do, một số luật sư có đơn xin hoãn phiên toà; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án vắng mặt; một bị cáo có đơn xin hoãn tòa vì người thân bị bệnh nặng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020-2021, để phục vụ công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19, ông Trí đã chỉ đạo cấp dưới trao đổi với nhân viên Công ty Việt Á nhằm tạm ứng sinh phẩm, vật tư y tế trước, sau đó hợp thức hóa hồ sơ để thanh toán.

CDC Đắk Lắk đã lập, ký duyệt sáu gói thầu mua kit test xét nghiệm COVID-19 của nhiều công ty dược. Trong đó, CDC Đắk Lắk đã thanh toán bốn gói thầu với tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng; hai gói thầu còn lại chưa ký hợp đồng, chưa thanh toán.

Cáo trạng xác định, giá trúng thầu mỗi bộ kit test trong vụ án từ gần 400.000 đồng đến hơn 500.000 đồng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định, thực tế mỗi bộ kit test chỉ có giá hơn 143.000 đồng. Hành vi vi phạm quy định về đấu thầu trong vụ án đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6,8 tỉ đồng.

Vẫn theo cáo trạng, ở bốn gói thầu liên quan vụ án này, Phan Quốc Việt đã đồng ý và tạo điều kiện cho Trần Thị Nguyên Hằng (cựu nhân viên Khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk) cũng như Đinh Lê Lê Na (cựu nhân viên Công ty Việt Á), giao hàng khống, chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng.