Tiếp tục truy tố cựu giám đốc CDC Đắk Lắk trong đại án Việt Á 26/01/2026 15:47

(PLO)- Trong giai đoạn 2 của đại án Việt Á xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, bị can Trịnh Quang Trí, cựu giám đốc

Ngày 26-1, nguồn tin của PLO cho biết, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can liên quan sai phạm trong việc đấu thầu, mua sắm kit test xét nghiệm COVID-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Cựu giám đốc CDC Đắk Lắk sắp hầu tòa lần hai

Theo đó, VKSND tỉnh Đắk Lắk truy tố các bị can: Trần Thị Nguyên Hằng, Đinh Lê Lê Na, Phan Quốc Việt (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á), Trần Thị Hồng, Phan Tôn Noel Thảo, Lê Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Hoàng Dạ Thảo, Lê Thị Nguyệt Hà, cùng về tội tham ô tài sản.

Bị cáo Trịnh Quang Trí tại phiên tòa năm 2024. Ảnh: T.T

Các bị can Trịnh Quang Trí (cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk) và Đặng Minh Tuyết cùng bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can Trần Huyền Phú An (cựu Giám đốc Công ty TNHH Khoa học An Việt), Đỗ Hữu Nghị (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế) cùng bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản.

Đối với tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng xác định để thực hiện xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 tại Đắk Lắk, Trịnh Quang Trí đã chỉ đạo Đặng Minh Tuyết (lúc đó là Phó Khoa xét nghiệm) và Trần Thị Nguyên Hằng (lúc đó là nhân viên Khoa xét nghiệm) trao đổi với Đinh Lê Lê Na (nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á phụ trách khu vực Tây Nguyên), để tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư trước và hợp thức hóa thủ tục thanh toán sau.

Đinh Lê Lê Na sau đó xin ý kiến của Phan Quốc Việt về việc cho CDC Đắk Lắk mượn hàng và được Việt đồng ý.

Theo hướng dẫn của Đinh Lê Lê Na, Trần Thị Nguyên Hằng và Đặng Minh Tuyết đã soạn thảo các công văn mượn hàng gửi Công ty An Việt, Công ty Dược phẩm Huế và Công ty Việt Á để Trịnh Quang Trí hoặc Lê Phúc, Phó Giám đốc CDC Đắk Lắk ký.

Trong đó, CDC Đắk Lắk cam kết hoàn thiện hợp đồng và các thủ tục cần thiết để thanh toán tiền theo giá tại thời điểm mượn hàng. Sau khi mượn hàng, CDC Đắk Lắk đã hoàn thiện, hợp thức hóa hồ sơ để thanh toán cho Công ty An Việt, Công ty Dược phẩm Huế, Công ty Việt Á bằng hình thức đầu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu rút gọn.

Trong năm 2020-2021, các cá nhân liên quan tại CDC Đắk Lắk đã lập, ký duyệt, hợp thức hóa hồ sơ sáu gói thầu vào sáu đợt khác nhau. Trong đó, CDC Đắk Lắk đã thanh toán bốn gói thầu (gói thầu số một đến số bốn), cho các công ty liên quan với số tiền hơn 13 tỉ đồng; hai gói thầu còn lại chưa ký kết hợp đồng và chưa thanh toán (gói thầu số năm và sáu).

Vẫn theo cáo trạng, kit test xét nghiệm COVID-19 trong các gói thầu liên quan vụ án có giá trị từ gần 400.000 đồng đến hơn 500.000 đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định, thực tế kit test xét nghiệm COVID-19 chỉ có giá hơn 143.000 đồng/test. Vì vậy, hành vi vi phạm quy định về đấu thầu trong vụ án này gây thiệt hại hơn 6,8 tỉ đồng.

Cáo trạng cũng xác định đối với 4 gói thầu đã quyết toán, Phan Quốc Việt đã quyết định duyệt chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng ở từng gói thầu cho các cá nhân liên quan.

Trong đó, gói thầu số 1 (trị giá hơn 930 triệu đồng), Công ty An Việt đã chuyển khoản số tiền chiết khấu hơn 176 triệu đồng cho Đinh Lê Lê Na để chi cho các cá nhân thuộc CDC Đắk Lắk.

Đối với gói thầu số 2 và 3, sau khi CDC Đắk Lắk thanh toán hơn 3,3 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Dược phẩm Huế, công ty này đã chuyển khoản số tiền chiết khấu gần 1 tỉ đồng cho Đinh Lê Lê Na để chi cho CDC Đắk Lắk.

Ở gói thầu số 4 (giá trị gần 7 tỉ đồng), Công ty Việt Á đã chuyển số tiền chiết khấu hơn 1,5 tỉ đồng cho Đinh Lê Lê Na để chi cho CDC Đắk Lắk. Tổng số tiền chiết khấu trong 4 gói thầu chuyển vào tài khoản của Đinh Lê Lê Na là hơn 2,6 tỉ đồng.

Đối với nhóm tội tham ô tài sản, cáo trạng xác định trong giai đoạn CDC Đắk Lắk đang mượn hàng của các công ty dược, Trần Thị Nguyên Hằng đã trao đổi với Đinh Lê Lê Na về việc làm hàng khống để chiếm đoạt tiền.

Mỗi khi CDC Đắk Lắk có công văn mượn hàng, Hằng trao đổi với Na để thống nhất số lượng hàng thực giao, hàng khống và cách thức làm hàng khống để chia nhau tiền hàng.

Trong các thủ đoạn làm hàng khống, Trần Thị Nguyên Hằng đã lén lút đưa 54 bộ kit test COVID-19 (mỗi bộ 96 test) từ CDC Đắk Lắk ra cửa hàng Tân Thành. Sau đó, cửa hàng này giao ngược lại cho CDC Đắk Lắk.

Cáo trạng xác định Phan Quốc Việt đã đồng ý và tạo điều kiện cho Trần Thị Nguyên Hằng cũng như Đinh Lê Lê Na giao hàng khống trong bốn gói thầu nêu trên nên là đồng phạm với Hằng và Na.

Tổng giá trị hàng khống trong bốn gói thầu của CDC Đắk Lắk được xác định có giá trị hơn 1,5 tỉ đồng, đây cũng là số tiền gây thiệt hại đối với ngân sách nhà nước. Trong đó, các bị can Trần Thị Nguyên Hằng và Đinh Lê Lê Na chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng.

Cấp trên buông lỏng, cấp dưới vi phạm

Đối với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng xác định trong các năm 2020-2021, Trịnh Quang Trí (cựu giám đốc CDC Đắk Lắk) giao nhiệm vụ cho Khoa Xét nghiệm thực hiện việc nhận hàng tạm ứng của các công ty dược là không đúng theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của khoa này.

Các bị cáo tại phiên tòa năm 2024. Ảnh: T.T

Ngoài ra, ông Trí cũng không chỉ đạo về việc theo dõi, quản lý chặt chẽ đối với việc tiếp nhận và sử dụng hàng tạm ứng tại Khoa Xét nghiệm. Khi cấp dưới trình ký các thủ tục nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, ông Trí không kiểm tra các chứng từ liên quan đến việc giao nhận hàng giữa các công ty và CDC Đắk Lắk.

Cáo trạng xác định bị can Trịnh Quang Trí đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của bản thân; buông lỏng quản lý, dẫn đến việc nhân viên cấp dưới là Trần Thị Nguyên Hằng cấu kết với Đinh Lê Lê Na chiếm đoạt số tiền hơn 825 triệu đồng của CDC Đắk Lắk, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 1,5 tỉ đồng.

Còn bị can Đặng Minh Tuyết, với vai trò là Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Xét nghiệm (CDC Đắk Lắk), đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình được phân công; buông lỏng quản lý, không chỉ đạo việc quản lý chặt chẽ tài sản tại khoa.

Hậu quả, nhân viên cấp dưới là Trần Thị Nguyên Hằng câu kết với Đinh Lê Lê Na chiếm đoạt số tiền 825 triệu đồng của CDC Đắk Lắk, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 1,5 tỉ đồng.