Video Đoàn công tác Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Myanmar 31/03/2025 13:46

(PLO)- Nhiệm vụ đầu tiên của Đoàn công tác Bộ Công an ở Myanmar là tìm kiếm 2 nạn nhân mắc kẹt trong ngôi nhà cao 3 tầng bị sập đổ hoàn toàn.

Ngày 31-3, Bộ Công an cho biết, 3 giờ 30 cùng ngày tại Myanmar, Đoàn công tác Bộ Công an đã di chuyển đến đến địa điểm tập kết đầu tiên. Khu vực này bị mất điện hoàn toàn do ảnh hưởng của động đất.

Nhiệm vụ đầu tiên là tìm kiếm 2 nạn nhân mắc kẹt trong ngôi nhà cao 3 tầng bị sập đổ hoàn toàn tại khu dân cư ở Zabuthiri, thủ đô Naypyidaw, Myanmar.

Bước đầu, lực lượng cứu hộ xác định phía trước căn nhà có một nam giới khoảng trên 60 tuổi mắc kẹt, phía sau toà nhà có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bị mắc kẹt.

Đại diện đoàn công tác cho biết, qua khảo sát ban đầu đã phát hiện tử khí. Để tìm kiếm vị trí của nạn nhân, lực lượng cứu hộ của Bộ Công an đã sử dụng chó nghiệp vụ để xác định. Hiện, công tác cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương, trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn.

Hình ảnh lực lượng chức năng Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ tại Myanmar. Ảnh CA

Trước đó, ngày 30-3, Bộ công an đã phân công 26 người chia làm 3 tổ, thực hiện các nhiệm vụ di chuyển, tập kết trang thiết bị, hàng hóa sau đó, khi đến địa điểm sẽ tiến hành dựng lán trại, triển khai các phương án cứu nạn cứu hộ tại Myanmar.

Ngay khi ổn định Đoàn công tác đã bắt tay ngay vào công tác cứu hộ cứu nạn.

Trước đó, các trong quá trình di chuyển, các thành viên trong đoàn đã tranh thủ nghỉ ngơi, dưỡng sức để chuẩn bị bước vào nhiệm vụ quan trọng.