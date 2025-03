Thứ trưởng Bộ Công an: Chấm dứt tình trạng 'đánh khúc giữa' khi đánh án ma túy 27/03/2025 16:04

Sáng 27-3 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Kế hoạch số 483/KH-BCA-C04 (Kế hoạch 483) ngày 7-10-2024 của Bộ trưởng Bộ Công an và kết quả 1 tháng thực hiện tiếp nhận chức năng cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội

Từ ngày 1-3, khi không tổ chức công an cấp huyện, các địa phương vẫn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, công tác phòng, chống ma túy không bị ngắt quãng.

Công tác rà soát, phát hiện người nghi sử dụng trái phép chất ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện vẫn được thực hiện bình thường.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an tới điểm cầu công an các địa phương. Ảnh: CA

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn công an các địa phương về tổ chức thực hiện Kế hoạch 483 khi không tổ chức công an cấp huyện; áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, không để các đối tượng, các điểm, tụ điểm hoạt động phức tạp về ma túy gây bức xúc trong xã hội…

Qua đó, đã góp phần kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội xảy ra trong tháng 3-2025 (giảm 28% so với liền kề và 44% so với cùng kỳ); số vụ án giết người giảm 10 vụ (14% so với liền kề) và giảm 20 vụ (25% so với cùng kỳ).

Việc triển khai thực hiện Đề án tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ LĐ-TB&XH về Bộ Công an được thực hiện khẩn trương, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Công an các địa phương đã chủ động tiếp nhận cơ sở cai nghiện ma túy và tổ chức vận hành an toàn, ổn định.

Phải truy tội phạm ma túy đến tận “gốc rễ”

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương phải quán triệt đúng tầm quan trọng, vị trí, vai trò của việc thực hiện cao điểm tổng rà soát người nghiện và đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm về ma túy. Đây là nhiệm vụ khẩn trương nhưng thường xuyên, liên tục.

Đối với công an các địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị trong tổ chức sắp xếp bộ máy cần phân công, phân cấp, tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, giải quyết các vụ án về ma túy, yêu cầu các địa phương phải chấm dứt tình trạng “đánh khúc giữa”, “vo tròn” vụ việc, phải truy tội phạm ma túy đến cùng, đến tận “gốc rễ”.

Khi phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy cần phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét nguồn gốc ma túy, củng cố hồ sơ chặt chẽ, xử lý triệt để những người tham gia tổ chức sử dụng ma túy...

Đối với công tác tiếp nhận, quản lý các cơ sở cai nghiện ma túy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Giám đốc Công an các địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được Bộ giao; Cục C04 phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu xây dựng hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2021.

Trong đó, đặc biệt chú ý tới các quy định về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức của Bộ Công an…