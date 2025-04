Các hoạt động bên lề của Bộ trưởng Lương Tam Quang trong chuyến công tác tại Anh 01/04/2025 18:18

(PLO)- Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh, Pháp và các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật một số nước.

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh về An ninh biên giới được tổ chức tại London, Vương quốc Anh, hôm 31-3, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh, Pháp và các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật một số nước.

Tại hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Yvette Cooper, hai Bên nhất trí cho rằng, thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh đã hợp tác chặt chẽ về các vấn đề di cư, quản lý xuất nhập cảnh; hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xác minh, điều tra tội phạm mua bán người và đưa người di cư trái phép liên quan đến công dân hai nước.

Đồng thời, phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác liên quan di cư, phòng, chống mua bán người; tổ chức thành công 3 cuộc Đối thoại di cư xuất nhập cảnh Việt Nam - Anh cấp Thứ trưởng...

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Yvette Cooper ký Kế hoạch hành động phòng, chống mua bán người. Ảnh: CA.

Hai bên cũng thống nhất, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp hàng năm để thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ. Tích cực triển khai các văn bản hợp tác đã ký như bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống mua bán người, bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin xuất nhập cảnh, bản ghi nhớ về các vấn đề di cư…

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Yvette Cooper đã ký kế hoạch hành động phòng, chống mua bán người giữa hai Bộ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bruno Retailleau. Ảnh: CA.

Tại hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bruno Retailleau, hai bên đánh giá thời gian qua, trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Pháp đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực phòng, chống các loại tội phạm; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phối hợp đào tạo nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình cho cán bộ Công an Việt Nam.

Hai bên đã ký kết các Bản ghi nhớ giữa hai Bộ về nhận trở lại công dân cư trú bất hợp pháp, hợp tác phòng, chống di cư bất hợp pháp, Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và Hiệp định về dẫn độ, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho lực lượng thực thi pháp luật hai nước hợp tác.

Hiện nay, các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống tiếp tục có nhiều tác động đến an ninh quốc gia của cả Việt Nam và Pháp, do đó, hai bên nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh việc đàm phán, ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và bản ghi nhớ cấp Chính phủ về nhận trở lại công dân cư trú bất hợp pháp.

Hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Bộ Công an Việt Nam tham gia lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; hỗ trợ nâng cao năng lực ngôn ngữ tiếng Pháp cho lực lượng Công an Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã có các cuộc gặp song phương với Tổng Tư lệnh An ninh biên giới Vương quốc Anh Martin Hewitt, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Nội vụ và Di trú Ireland Jim O'Callaghan… nhằm cụ thể hoá khuôn khổ quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện với các nước trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska bên lề Hội nghị thượng đỉnh về An ninh biên giới. Ảnh: CA.

Bộ trưởng Lương Tam Quang gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Nội vụ và Di trú Ireland Jim O'Callaghan. Ảnh: CA.

Tại các cuộc hội đàm, gặp gỡ, các bên đều khẳng định cam kết không cho bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn để xâm hại an ninh nước kia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Tổng Tư lệnh An ninh biên giới Vương quốc Anh Martin Hewitt. Ảnh: CA.

Trước đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an cũng đã tới thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.