Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Hội nghị P4G 14/04/2025 10:49

(PLO)- Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (Hội nghị P4G) là nhiệm vụ quan trọng của toàn lực lượng Công an Nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2025.

Ngày 14-4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã có cuộc trao đổi với báo chí về kế hoạch và phương án triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G).

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 14 đến 17-4. Ảnh: CA

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Hội nghị P4G có ý nghĩa chính trị to lớn, góp phần tổ chức thành công sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước trên cơ sở tuân thủ các quy tắc, thông lệ và yêu cầu quốc tế. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của toàn lực lượng Công an Nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2025.

Với tinh thần chủ động, tích cực, mục tiêu tạo môi trường an ninh, an toàn thuận lợi cho mọi hoạt động của Hội nghị P4G, ngay từ cuối năm 2024, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch tổng thể về bảo đảm an ninh, trật tự hội nghị, trong đó xác định cụ thể các nhóm công tác trọng tâm và phân công trách nhiệm đối với công an các đơn vị, địa phương liên quan.

Mục tiêu cao nhất Bộ Công an đề ra là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, công an các đơn vị, địa phương liên quan đã cụ thể hóa xây dựng, triển khai hàng chục kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, tập trung triển khai từ sớm, từ xa, toàn diện trên tất cả các mặt công tác công an. Đến nay, các nhiệm vụ cơ bản đều bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai.

Trong đó, triển khai kỹ lưỡng các phương án rà soát, đánh giá sát tình hình, tăng cường đấu tranh với âm mưu hoạt động chống phá của các phần tử chống đối và các loại tội phạm, hóa giải các nguy cơ có thể gây phương hại đến hội nghị từ sớm, từ xa, từ bên ngoài.

Xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bố trí, phân công lực lượng cụ thể để bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện, phiên họp diễn ra trong khuôn khổ hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: PHI HÙNG

Bám sát, cụ thể hóa các phương án bảo vệ an ninh, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu quốc tế tham dự hội nghị. Tập trung lực lượng, phương tiện ưu tiên bảo vệ ở cấp độ cao nhất, bố trí phân công sĩ quan bảo vệ 24/24h.

Tăng cường an ninh mạng, an ninh an toàn thông tin, không để ảnh hưởng đến hội nghị. Tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đón dẫn đại biểu an toàn, chu đáo và trọng thị. Rà soát chặt chẽ nhân sự; không để xảy ra hoạt động gây mất ANTT ảnh hưởng đến hội nghị P4G.

“Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định tất cả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho Hội nghị P4G đều đã được kích hoạt và triển khai quyết liệt, đồng bộ ở cấp độ cao nhất tương xứng với quy mô, tính chất của sự kiện nhằm tạo môi trường an ninh, an toàn tốt nhất để tổ chức thành công hội nghị”- Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Xây dựng, triển khai các phương án y tế

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, trên cơ sở Đề án bảo đảm an ninh, y tế hội nghị P4G và quy chế hoạt động của Tiểu ban An ninh - Y tế, Bộ Công an đã phát huy vai trò cơ quan thường trực, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể với từng cơ quan, bộ, ngành, địa phương liên quan, như Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao...

Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp liên ngành trong quá trình tổ chức hội nghị để đảm bảo tính đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động ứng phó mọi vấn đề liên quan đến an ninh, y tế hội nghị.

Đặc biệt, cùng với Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai các phương án y tế cụ thể, từ việc phòng, chống dịch bệnh, khả năng ứng cứu, đảm bảo mọi đại biểu và khách quốc tế luôn được chăm sóc y tế kịp thời. Điều này không chỉ đảm bảo sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần tạo sự an toàn cho các đại biểu tham dự Hội nghị P4G.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Tiểu ban An ninh - Y tế/An ninh, trật tự P4G Bộ Công an sẽ dành toàn tâm, toàn lực, nỗ lực triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công Hội nghị P4G, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, thu hút nguồn lực cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, vươn mình của dân tộc.