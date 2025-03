Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam 05/03/2025 18:07

(PLO)- Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Samsung Việt Nam thường xuyên trao đổi với Bộ về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc nảy sinh để cùng phối hợp tháo gỡ.

Chiều 5-3 tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong.

Chúc mừng ông Na Ki Hong được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đang tạo ra nền tảng vững chắc cho hoạt động đầu tư của Samsung tại Việt Nam, đồng thời khẳng định Samsung Việt Nam là một điểm sáng nổi bật trên lĩnh vực hợp tác kinh tế và đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: CA

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam trong những năm qua với nhiều dự án nghiên cứu, sản xuất các mặt hàng ứng dụng công nghệ hiện đại, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nền kinh tế Việt Nam.

Nhấn mạnh ưu tiên tạo đột phá trong chuyển đổi số và công nghệ cao của Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình và phát triển đất nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị lãnh đạo Samsung Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo để doanh nghiệp hoạt động đúng theo quy định pháp luật của Việt Nam, đặc biệt pháp luật về luật lao động, thuế, phòng cháy chữa cháy…

Tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo cho Bộ Công an; nghiên cứu hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia; tài trợ các chương trình học bổng hoặc hỗ trợ trang thiết bị phục vụ đào tạo; triển khai các chương trình phát triển xã hội về y tế, giáo dục, môi trường tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CA

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Samsung Việt Nam thường xuyên trao đổi với Bộ về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc nảy sinh để cùng phối hợp tháo gỡ…

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong trân trọng cảm ơn Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Lương Tam Quang đã luôn quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Samsung tại Việt Nam trong suốt những năm qua.

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: CA

Ông Na Ki Hong nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu mốc tròn 30 năm Samsung đầu tư tại Việt Nam, với hệ thống hiện tại bao gồm 6 nhà máy, 1 Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và 1 pháp nhân bán hàng tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, TP Hà Nội và TP.HCM; tổng số vốn đầu tư hiện tại lên đến 23,2 tỉ USD.

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam vui mừng cho biết năm 2024, Samsung Việt Nam đạt doanh thu 62,5 tỉ USD và kim ngạch xuất khẩu 54,4 tỉ USD, đóng góp khoảng 14% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Ông Na Ki Hong khẳng định trong năm 2025, Samsung Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức nhằm đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng trên 8% của Chính phủ Việt Nam.