Bộ trưởng Lương Tam Quang chia sẻ về mối quan hệ hợp tác với các nước nhóm G4 18/03/2025 20:38

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định trong tổng thể quan hệ Việt Nam với các nước nhóm G4, hợp tác về an ninh giữ vai trò rất quan trọng, góp phần củng cố lòng tin chính trị...

Ngày 18-3, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã tiếp Đại sứ các nước thuộc các nước nhóm G4 (Thuỵ Sỹ, Na Uy, Canada và New Zealand).

Dự buổi tiếp có Đại sứ Thụy Sỹ Thomas Gass, Chủ tịch luân phiên nhóm G4, cùng Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken, Đại sứ Canada Shawn Steil và Đại sứ New Zealand Caroline Beresford.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: CA

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước G4 đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế, thương mại - đầu tư, giao lưu nhân dân...

Nổi bật, trong tháng 1 và 2 vừa qua, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với Thuỵ Sỹ lên Đối tác toàn diện và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với New Zealand.

Trên lĩnh vực thực thi pháp luật, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh thời gian qua, với vai trò là cầu nối tích cực, Đại sứ quán các nước nhóm G4 đã quan tâm hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật các nước trong phòng, chống các loại tội phạm. Đặc biệt là tội phạm tổ chức di cư và xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, tội phạm ma tuý, tội phạm sử dụng công nghệ cao; đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho các cán bộ Công an Việt Nam…

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: CA

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định trong tổng thể quan hệ Việt Nam với G4, hợp tác về an ninh giữ vai trò rất quan trọng. Điều này góp phần củng cố lòng tin chính trị, cùng ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, ủng hộ giảm leo thang căng thẳng tại các điểm nóng, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại có tính đến lợi ích của các bên liên quan và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Hiệp định tự do thương mại Việt Nam với các Tổ chức, Liên minh quốc tế mà các nước G4 là thành viên. Việc này nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các nước nhóm G4 nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với cơ quan thực thi pháp luật G4 nói riêng sang một giai đoạn mới tương xứng với tiềm năng và đáp ứng nhu cầu của cả hai Bên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn các nước G4 tiếp tục đẩy mạnh các nội dung hợp tác mà Việt Nam có nhu cầu cao như chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị công, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo.

Tích cực chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm lập trường, tham vấn về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc và các khuôn khổ hợp tác ASEAN và các nước đối tác.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị phía G4 tiếp tục tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam xuất nhập cảnh, cư trú, học tập, làm việc trên lãnh thổ các nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước và tận dụng lợi thế về thị trường lao động...

Đại sứ trao đổi nội dung các bên quan tâm. Ảnh: CA

Thay mặt các Đại sứ của nhóm G4, Đại sứ Thuỵ Sỹ Thomas Gass khẳng định trong thời gian tới, các nước nhóm G4 sẽ tiếp tục duy trì và thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có an ninh và thực thi pháp luật.

G4 cũng mong muốn Bộ Công an Việt Nam chủ động trao đổi thông tin, tình hình có liên quan để các hoạt động hợp tác có thể diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả cao nhất.