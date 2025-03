Thông qua kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Đảng ủy Công an Trung ương 18/03/2025 12:33

Tại Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) hôm 17-3, đại diện Đoàn kiểm tra số 1917 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 4 chuyên đề trọng tâm năm 2025 đối với Đảng ủy CATW.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Ảnh CA

Gương mẫu đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Theo đó, Đảng ủy CATW đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc tinh thần của các nghị quyết, chỉ thị; chủ động chỉ đạo, nghiên cứu đưa các đề án liên quan vào Chương trình công tác của Đảng ủy, Ban Thường ủy Đảng ủy CATW năm 2025.

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân với quyết tâm cao, thống nhất nhận thức trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35, Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 57, Kết luận số 118, Kết luận số 121, Kết luận số 123. Đảng ủy CATW luôn gương mẫu đi đầu trong nghiên cứu, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đại diện Đoàn kiểm tra trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra. Ảnh CA

Ngay sau khi sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đã tiếp tục tăng cường được sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương đối với các mặt công tác công an.

Hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự được nâng cao, tạo chuyển biến tích cực, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bảo đảm trật tự, an toàn toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước…

Đảng ủy CATW đã tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn chặt chẽ công tác tổ chức đại hội ở các đảng bộ Công an đơn vị, địa phương đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Song song với công tác chuẩn bị đại hội, các cấp ủy, chi bộ trong Công an nhân dân đã lãnh đạo, chỉ đạo chủ động nắm chắc tình hình và xử lý kịp thời, dứt điểm những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn, mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ việc tổ chức đại hội đảng các cấp.

Bên cạnh đó, Đảng ủy CATW đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thể chế hoá quan điểm, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 nói chung. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã tham mưu và ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 123, trong đó xác định rõ mục tiêu, yêu cầu cần đạt được và các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện để góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc ở cơ sở thực hiện quyết liệt

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh Đảng bộ CATW là một trong những đảng bộ mẫu mực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 4 chuyên đề công tác trọng tâm năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh CA

Đảng ủy CATW đã chủ động triển khai, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình, lộ trình, mục tiêu thực hiện rất rõ, lan tỏa đến cấp ủy, chính quyền địa phương, bộ, ngành. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc ở cơ sở thực hiện rất quyết liệt, nghiêm túc…

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh Đảng ủy CATW luôn xác định phải gương mẫu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trên các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Sau Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Văn phòng Đảng ủy CATW phối hợp chặt chẽ với Thư ký Đoàn kiểm tra rà soát, tổng hợp các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Báo cáo theo quy định.

Đối với các kiến nghị của Đoàn kiểm tra tại báo cáo, Văn phòng Đảng ủy CATW chủ trì, phối hợp, các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW có chương trình, kế hoạch cụ thể hóa; trong đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW bổ sung nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát thực hiện 4 chuyên đề công tác trọng tâm tại đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương.