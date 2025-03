Người dân chen chân xem công an hướng dẫn chữa cháy ở phố đi bộ Hoàn Kiếm

Nằm trong chuỗi hoạt động "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam", ngày 9-3, lực lượng công an tổ chức một hoạt động đầy ý nghĩa, đó là hướng dẫn người dân cách phòng và chữa cháy ngay trên phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Anh Đặng Trần Tuấn (Chương Mỹ, Hà Nội) rất bất ngờ và vui khi ngày cuối tuần vừa được đi chơi lại có thêm kiến thức về phòng cháy chữa cháy. “Đây thực sự là một ngày nghỉ rất ý nghĩa đối với tôi” - anh Tuấn nói.

Với những kiến thức hôm nay, anh Tuấn cho biết sẽ về chia sẻ với những người trong gia đình và bà con lối xóm để ứng phó khi có hỏa hoạn xảy ra.

Còn nhiều người khác cũng tranh thủ xin được thực hành cùng với lực lượng công an để lấy kinh nghiệm. Số còn lại nhanh tay lấy điện thoại ghi lại cảnh các cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy hướng dẫn các bước xử lý khi có hỏa hoạn xảy ra, cách sử dụng bình chữa cháy mini trong trường hợp cháy bình ga và cách xử lý trong trường hợp không có sẵn bình chữa cháy.

Dưới đây là hình ảnh đông đúc người dân tham gia hoạt động hướng dẫn cách phòng cháy, chữa cháy:

Tối nay (9-3), Gala âm nhạc "Vinh quang công an nhân dân Việt Nam" tại trung tâm quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như: Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Nguyễn Trần Trung Quân, Văn Mai Hương, Dương Hoàng Yến…

Đây cũng là sự kiện khép lại chuỗi sự kiện kỷ niệm 77 năm lực lượng Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (11-3-1948 và 11-3-2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-1945 và 19-8-2025).