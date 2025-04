Việt Nam mời Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh lễ 30-4

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ sớm gửi thư chính thức mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Lào và Campuchia tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), cũng như mời Bộ Quốc phòng ba nước cử các khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm.

Đây là thông báo của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại cuộc làm việc với Tùy viên Quốc phòng các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia tại Việt Nam vào sáng 1-4, tại Hà Nội,

Trao đổi với Tùy viên Quốc phòng ba nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết Việt Nam đang tích cực chuẩn bị các công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam, đồng thời cũng là niềm vui chung đối với các bạn bè quốc tế đã dành sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình đối với cách mạng Việt Nam. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn đó, nhất là của Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam rất mong đợi và tin tưởng rằng sự tham gia của Bộ Quốc phòng ba nước sẽ đóng góp quan trọng vào thành công chung của Lễ kỷ niệm, cũng như thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với ba nước láng giềng có biên giới liền kề.

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào và Campuchia không ngừng được quan tâm thúc đẩy trên các lĩnh vực, nổi bật là trao đổi đoàn, đào tạo, hợp tác quân, binh chủng, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam, Tùy viên Quốc phòng các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia khẳng định sẽ nhanh chóng báo cáo về nước, tham mưu với các cơ quan chức năng trong nước thúc đẩy những nội dung mà Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã nêu.

Trước đó, hôm 25-3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã kiểm tra buổi hợp luyện hơn 5.200 người của 4 cụm cả nước phục vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia số 4.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết dịp tổ chức kỷ niệm 50 năm lần này, Quân đội của các nước đã kề vai, sát cánh với quân và dân ta trong cuộc kháng chống đế quốc Mỹ cứu nước cũng đề nghị được cùng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước dự kiến có hơn 13.000 người tham gia, diễn ra trọng thể lúc 8 giờ sáng 30-4 tại TP.HCM.

Phần diễu binh gồm 35 khối do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện, phần diễu hành do TP.HCM đảm nhiệm.