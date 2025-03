Ngày đầu hoạt động của công an phường ở TP.HCM sau khi bỏ công an cấp huyện 03/03/2025 14:23

(PLO)- Trong những ngày đầu không còn công an cấp quận/huyện, công an phường ở TP.HCM đã sẵn sàng tiếp người dân đến làm các thủ tục hành chính theo quy định.

Từ ngày 1-3-2025, Công an TP.HCM chính thức không tổ chức công an cấp quận, huyện. Sau khi sắp xếp, Công an TP.HCM giảm từ 55 đầu mối xuống còn 33 đầu mối, giảm 246 đơn vị cấp đội.

Trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, ngày đầu nhận thêm nhiệm vụ mới. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Công an phường sẵn sàng tiếp dân

Tại trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), trong ngày đầu triển khai mô hình hoạt động mới, các cán bộ đã có mặt từ sớm phân công lịch trực ban và sẵn sàng tiếp người dân đến làm các thủ tục hành chính.

Từ sáng sớm, chị Nguyễn Như Ngọc (ngụ phường Phạm Ngũ Lão) đã tranh thủ đến trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão để đăng ký tạm trú. Ngay sau khi nghe tin ngành công an sắp xếp tinh gọn bộ máy, chị Ngọc bày tỏ đồng tình.

“Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động tôi thấy rất tốt, điều này sẽ nâng cao hiệu quả công tác, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính” - chị Ngọc nói.

Người dân đến trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) làm thủ tục. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Đại diện Công an phường Phạm Ngũ Lão cho biết sau khi sắp xếp bộ máy, phường đảm nhận thêm một số chức năng, nhiệm vụ mới trước đây thuộc thẩm quyền của công an quận. Cụ thể, phường có thêm một tổ an ninh và được giao thêm thẩm quyền quản lý địa bàn, bao gồm cả việc kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính.

“Ví dụ, trước đây, công an phường chỉ quản lý các khách sạn dưới 10 phòng, còn từ 10 phòng trở lên thuộc thẩm quyền của công an quận. Nay, công an phường sẽ quản lý tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn” - vị này cho biết.

Công an phường Phạm Ngũ Lão sẳn sàng 'vào việc'. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Hiện tại Công an phường Phạm Ngũ Lão có khoảng 28 nhân sự và đang chờ Công an TP.HCM phân công bổ sung nhân sự. Theo đại diện Công an phường Phạm Ngũ Lão, thời gian đầu nhận thêm nhiệm vụ mới thì không tránh còn những khó khăn nhưng cán bộ công an phường đang nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoạt động liên tục, không gián đoạn

Còn tại trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1), mọi công tác chuyên môn diễn ra ổn định, trật tự.

Theo ghi nhận, công tác bàn giao hồ sơ, trang thiết bị, máy móc đã được hoàn tất từ trước, đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn. Các cán bộ, chiến sĩ công an phường vẫn duy trì nhịp làm việc bình thường, giải quyết các thủ tục hành chính và xử lý các tình huống phát sinh một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Người dân đến trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh làm thủ tục đăng ký cấp biển số xe. Ảnh: HỒNG THẮM

Ngay từ sáng sớm, một số người dân đã đến trụ sở để thực hiện các thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Văn Hiền (ngụ quận 1) đến để báo mất giấy tờ tùy thân. "Tôi khá lo lắng vì sợ mất nhiều thời gian để làm thủ tục nhưng khi đến đây, tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình, mọi việc diễn ra nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu" - ông Hiền nói.

Cũng trong sáng cùng ngày, chị Lê Thị Thu đến trình báo mất điện thoại và làm lại định danh điện tử. Các cán bộ đã tận tình hướng dẫn chị thực hiện các bước cần thiết, giúp quá trình làm thủ tục diễn ra thuận lợi.

"Không ngờ chỉ mất chưa đầy 30 phút là xong, các cán bộ rất nhiệt tình, giải quyết công việc nhanh gọn" - chị Thu chia sẻ.

Người dân đến trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1, TP.HCM) làm thủ tục trong ngày đầu hoạt động sau sắp xếp tổ chức. Ảnh: HỒNG THẮM

Bên cạnh các thủ tục hành chính thông thường, Công an phường Cầu Ông Lãnh còn triển khai công tác đăng ký, cấp biển số xe cho người dân. Đây là một trong những nhiệm vụ mới mà công an phường đảm nhận sau khi không còn công an cấp huyện. Nhiều người dân đã đến để làm thủ tục đăng ký xe mới và đổi biển số xe cũ.

Tại khu vực đăng ký cấp biển số xe, người dân đến khá đông nhưng nhờ có sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, quá trình làm việc vẫn diễn ra trật tự, thông suốt.

"Chúng tôi đã hoàn tất việc rà soát, sắp xếp ổn định toàn bộ hồ sơ, tài liệu, đảm bảo không xảy ra sai sót hay gián đoạn khi triển khai nhiệm vụ mới. Nhờ đó, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vẫn diễn ra trơn tru, không gây bất kỳ trở ngại nào. Dù khối lượng công việc tăng lên, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực hết sức để xử lý nhanh chóng, chính xác” - đại diện Công an phường Cầu Ông Lãnh cho biết.

Cán bộ Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1, TP.HCM) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục. Ảnh: HỒNG THẮM

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến từ người dân để cải thiện hơn nữa chất lượng phục vụ. Việc phân cấp thêm nhiệm vụ cho công an phường giúp tăng cường hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính ngay tại địa phương, tạo thuận lợi tối đa cho bà con" - vị đại diện nhấn mạnh thêm.