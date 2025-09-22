Làn ưu tiên cho xe đạp ở TP.HCM sẽ triển khai như thế nào? 22/09/2025 15:14

(PLO)- TP.HCM sẽ tổ chức làn ưu tiên xe đạp trên tuyến đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, với tổng mức đầu tư 12,7 tỉ đồng.

Chiều 22-9, ông Đoàn Văn Tấn - Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, cho biết Trung tâm đang triển khai dự án cải tạo, tổ chức làn ưu tiên xe đạp trên tuyến đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1.

Dự án làn ưu tiên xe đạp có tổng mức đầu tư 12,7 tỉ đồng, được thực hiện từ ngày 1-10 đến ngày 31-12.

Làn ưu tiên cho xe đạp được triển khai trên tuyến đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, sẽ hoàn thiện trong năm 2025.

Theo ông Tấn, các nước trên thế giới kêu gọi phong trào sử dụng xe đạp như một giải pháp nhằm tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường và rèn luyện sức khỏe.

Các nước đã có nhiều chính sách nhằm khuyến khích người dân sử dụng xe đạp như xây thêm làn đường riêng cho xe đạp, xây dựng các đô thị thân thiện với xe đạp và lĩnh vực chia sẻ xe đạp đang là một sự lựa chọn đi lại thân thiện với môi trường và ở Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Dự kiến khu vực triển khai làn đường ưu tiên cho xe đạp.

Hiện nay, phong trào sử dụng xe đạp tham gia lưu thông của người dân tại các khu đô thị và chung cư có xu hướng tăng. Việc xây dựng làn đường riêng biệt sẽ giúp tách biệt người đi xe đạp với các phương tiện cơ giới tốc độ cao, từ đó giảm thiểu va chạm và thương vong.

Theo đó, làn ưu tiên xe đạp được thiết kế riêng biệt, kết hợp với cảnh quan xung quanh sẽ góp phần nâng cao chất lượng đô thị, tạo nên không gian công cộng thoải mái và yên tĩnh. Đồng thời, việc thiết kế làn đường riêng dành cho xe đạp sẽ thúc đấy nhu cầu sử dụng xe đạp của người dân trong việc di chuyển, tập thể dục, ngắm cảnh. Qua đó nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần cải thiện môi trường đô thị ngày càng tốt hơn.

Thiết kế làn ưu tiên xe đạp trên tuyến đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến Đường D1 và ngược lại dài 5,7 km, vận tốc thiết kế lên tới 20 km/h. Chiều rộng làn xe đạp 2 m đối với phần đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ của đường Mai Chí Thọ và rộng 1,5 m đối với phần đi qua cầu.

Đến với năm 2026, sẽ thực hiện thêm 2 đoạn làn ưu tiên xe đạp. Đoạn 1 từ Nguyễn Cơ Thạch đến Công viên bờ sông Sài Gòn (2 chiều) với chiều dài tuyến 1,4 km/1chiều.

Đoạn 2 từ nút Giao D1 – Mai Chí Thọ đến đường Võ Nguyên Giáp, kết nối nhà ga metro An Phú với chiều dài tuyến 2,5 km/1chiều.

Sau khi 2 giai đoạn hoàn thiện sẽ hình thành mạng lưới xe đạp trên trục Mai chí Thọ kết nối các khu dân cư lớn trên tuyến như: Công viên bờ sông Sài Gòn, Khu Đô thị Sala, Newcity, The Sun Avenus với tuyến Metro số 1 tại ga Rạch Chiếc và ngược lại..