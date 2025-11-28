Hỗ trợ hộ kinh doanh phường Thủ Đức lên doanh nghiệp số 28/11/2025 20:47

(PLO)- Hàng trăm hộ kinh doanh đã tham gia chương trình "Lên Số - Lên Đời" nhằm cập nhật chính sách thuế và giải pháp chuyển đổi lên doanh nghiệp số.

Ngày 28-11, tại Hội trường UBND Phường Thủ Đức (TP.HCM), Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Thuế TP.HCM, Sở Công Thương TP.HCM và UBND Phường Thủ Đức tổ chức chương trình tương tác “Lên Số - Lên Đời”.

Đây là hoạt động trọng điểm thuộc dự án “Cùng hộ kinh doanh lên doanh nghiệp số” năm 2025, thu hút sự tham gia của đông đảo tiểu thương và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Dự án “Cùng hộ kinh doanh lên doanh nghiệp số” với đa dạng hoạt động như: hội thảo, chương trình tương tác, tư vấn, giải thưởng, tọa đàm,… nhằm thảo luận và tháo gỡ các vướng mắc, tập huấn về kỹ năng số, pháp lý, bán hàng online, chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh. Đồng thời, tôn vinh những người kinh doanh giỏi, hộ kinh doanh chuyển đổi số hiệu quả.

Các chuyên gia về công nghệ, phần mềm, tài chính mang đến các giải pháp công nghệ hiệu quả, bán hàng đa kênh, đáp ứng các quy định pháp lý mới. Ảnh: QH

“Lên số - Lên đời” là chương trình đào tạo giáo dục được thiết kế dưới hình thức trò chơi tương tác, kết hợp giữa kiến thức và giải trí, giáo dục, hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số dễ dàng, hiệu quả.

Trong chương trình, chuyên gia thuế chia sẻ về các chính sách thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Cùng với đó, các chuyên gia về công nghệ, phần mềm, tài chính mang đến các giải pháp công nghệ hiệu quả, bán hàng đa kênh; các giải pháp số hoá quản lý dòng tiền, nâng cao hiệu quả kinh doanh và dễ dàng đáp ứng các quy định pháp lý mới.

Cụ thể, để giải bài toán công nghệ, ông Nguyễn Mạnh Tấn, Phó Ban Truyền thông Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), Giám đốc Marketing Haravan, nhận định xu hướng bán hàng đa kênh (Omnichannel) là tất yếu. Ông giới thiệu giải pháp giúp kết nối trực tiếp với cơ quan thuế để phát hành hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, giúp hộ kinh doanh tuân thủ pháp lý dễ dàng mà không phát sinh nhiều chi phí vận hành.

Hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số để lên doanh nghiệp. Ảnh: QH

Về khía cạnh tài chính, ông Nguyễn Danh Hưng, Giám đốc Phát triển Giải pháp thanh toán Khách hàng Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, Ngân hàng VIB mang đến giải pháp ngân hàng số giúp tách bạch dòng tiền cá nhân và kinh doanh. Đồng thời cung cấp "Tài khoản Siêu Lợi Suất" với lãi suất lên đến 4,5%/năm cho dòng tiền nhàn rỗi. Ngoài ra, VIB hỗ trợ nguồn vốn lưu động thông qua thẻ tín dụng VIB VISA Business với hạn mức lên tới 1 tỷ đồng và thời gian miễn lãi 58 ngày.