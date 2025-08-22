56 ki ốt bị thiêu rụi trong vụ đốt nhà gây cháy tại chợ Thanh Tùng ở Cà Mau 22/08/2025 15:43

(PLO)- Vụ cháy tại chợ Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau đã khiến 56 ki ốt của 25 hộ kinh doanh bị thiêu rụi.

Ngày 22-8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cùng Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

56 kiot ở chợ Thanh Tùng bị thiêu rụi. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, lửa bùng phát từ căn hộ của ông Nguyễn Văn Phúc trong khu chợ nhà lồng thuộc ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các kiot liền kề, tạo thành đám cháy lớn.

Lực lượng PCCC Công an tỉnh Cà Mau cùng chính quyền địa phương đã huy động phương tiện, dập lửa trong gần 2 giờ mới khống chế được.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng có đến 56 kiot của 25 hộ dân bị thiêu rụi, thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Ông Mai Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng cho biết: Theo thông tin ban đầu, người đàn ông tên Phúc dùng dao chém vợ vì mâu thuẫn. Khi người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, ông này đã tự đốt nhà.

Ngọn lửa từ căn hộ nhanh chóng bùng phát, lan rộng ra cả khu chợ. Ông Phúc được đưa ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng phát lớn.

Hiện Công an xã Thanh Tùng đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.