Người dân nổi giận 'nhận nước cho nó biết sợ' sau khi cứu thanh niên nhảy cầu 02/11/2025 18:07

(PLO)- Sau khi cứu sống nam thanh niên nhảy cầu Bến Thủy, người dân nổi giận la mắng “phải đánh cho chừa ý định nhảy xuống sông Lam”; "nhận nước cho nó biết sợ"...

Khoảng 16 giờ 30 phút chiều hôm nay (2-11), người dân phát hiện một nam thanh niên đến cầu Bến Thủy (nối quốc lộ 1A qua hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An) gieo mình xuống sông Lam. Lúc này trời mưa, nước sông sâu, chảy xiết không có người nào dám lao xuống sông Lam cứu vớt.

Nam thanh niên nhảy cầu Bến Thủy được cứu sống, đưa lên bờ.

Người dân đã gọi điện thoại báo tin với anh Hoàng Văn Mạnh (45 tuổi) và anh Đậu Văn Toàn (35 tuổi, em vợ của anh Mạnh, cùng trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) chèo thuyền đi cứu.

Những người nêu trên đã không quản ngại hiểm nguy trong mưa và gió đã chèo thuyền tới chân cầu Bến Thủy tìm, cứu được nam thanh niên.

Chị Đậu Thị Phúc (vợ anh Mạnh) cho biết: Hôm nay có mưa lũ, nước sông Lam dâng cao nên khoảng cách từ lan can cầu tới mặt nước rút ngắn hơn và nam thanh niên bị cuốn trôi mắc ở trụ cầu, đã được cứu kịp thời.

Lúc đưa được nam thanh niên cập bờ sông Lam, nhiều người nói “Đánh cho chừa ý định…chết, đánh cho nó tỉnh". Có người giận với việc tự tử còn xúi “nhận nước cho nó biết sợ"...

Nam thanh niên được đưa vào nhà gia đình anh Mạnh và được thay quần áo, sưởi ấm. Nam thanh niên cho biết, đã biết sợ và từ bỏ ý định gieo mình xuống sông.

Hiện người dân đang báo công an và gia đình nam thanh niên (quê Nghệ An) đến để bàn giao, đưa về nhà.

Trước đó, ngày 2-10, anh Mạnh cùng vợ đã cứu sống một thiếu niên nhảy cầu Bến Thủy rồi bị nước lũ cuốn trôi xuống hạ nguồn. Tiếp theo, vợ chồng anh Mạnh và anh Toàn cứu sống một nữ sinh quê Hà Tĩnh ra cầu Bến Thủy gieo mình xuống sông Lam. Khoảng 17 giờ chiều 21-10, vợ chồng anh Mạnh và anh Toàn cứu sống ông N (trú Nghệ An) uống rượu rồi nhảy cầu Bến Thủy xuống sông Lam.