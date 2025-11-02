Người mẹ khóc ngất khi lực lượng cứu hộ đưa thi thể con trai dưới sông Lam lên 02/11/2025 11:18

(PLO)- Khi đưa thi thể con từ hạ nguồn sông Lam lên, người mẹ khóc ngất...

Sáng 2-11, Công an xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã tìm thấy thi thể anh Lê Ngọc Lộc (40 tuổi, trú xã Thiên Nhẫn) trên sông Lam.

Những ngày qua, mẹ của anh Lộc đi dọc bờ sông Lam khóc gọi tên con.

Như PLO đã thông tin tin, chiều tối 30-10, người dân phát hiện người đàn ông để lại chiếc xe máy điện trên cầu Yên Xuân, tỉnh Nghệ An rồi gieo mình xuống sông Lam.

Lúc này, nhiều người đứng trên cầu Yên Xuân quay video đăng tải lên mạng xã hội, không có người dân nào xuống cứu.

Trên video thể hiện có người nói “bơi được, bơi vô được. Có ai dám liều mình nhảy xuống đây (nhảy xuống cứu). Nốc (thuyền) đầu kia xa gọi không được…”. Người đàn ông chới với, bơi một lúc rồi chìm dần xuống sông Lam.

Từ chiếc xe và giấy tờ tùy thân để lại trên cầu, cơ quan chức năng xác định được danh tính người đàn ông đó là anh Lộc.

Hoàn cảnh gia đình anh Lộc khó khăn. Cha của anh Lộc mất sớm, mẹ già yếu, anh trai của anh Lộc bị bệnh và ngày ngày đi nhặt ve chai.

Theo người thân, anh Lộc từng đi xuất khẩu lao động, nhưng do sức khỏe anh phải về nước sớm. Thời gian gần đây, anh Lộc có tâm lý bất ổn.

Khu vực tìm thấy thi thể anh Lộc.

Ba ngày qua, ngoài việc phân công lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cầu Yên Xuân để tránh ách tắc giao thông do người dân hiếu kỳ, Công an xã Thiên Nhẫn đã phân công lực lượng hỗ trợ người nhà, túc trực sẵn sàng hỗ trợ người nhà và các đội cứu hộ, đồng thời cử lực lượng cùng thực hiện tìm kiếm trên sông với các đội cứu hộ.

Sáng nay, đội cứu hộ thiện nguyện đến từ Thanh Hóa và đội cứu hộ 0 đồng ở Nghệ An cùng công an đã tìm thấy thi thể anh Lộc ở hạ nguồn sông Lam. Người mẹ khóc ngất bên thi thể con.

Hiện chính quyền địa phương và người dân đang giúp đỡ người thân lo tang lễ cho anh Lộc.