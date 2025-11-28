Công an tìm thiếu niên 16 tuổi nghi bị dụ sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao' 28/11/2025 18:41

(PLO)- Em Nguyễn Thái Hồ (16 tuổi) rời nhà trọ ở TP.HCM nói về Cà Mau lấy giấy tờ nhưng sau đó báo về đang làm ăn ở Trung Quốc và gia đình báo công an vì nghi em bị dụ dỗ, lừa sang Campuchia.

Công an phường Tân Tạo, TP.HCM vừa ra thông báo tìm người gửi đến Công an TP.HCM; Công an các xã, phường, đặc khu và nhân dân trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, ngày 22-11, Công an phường Tân Tạo tiếp nhận trình báo của bà Nguyễn Thị Nhanh (46 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú tại nhà trọ trên đường Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo, TP.HCM) về việc con trai là em Nguyễn Thái Hồ (16 tuổi) đã bỏ nhà đi từ ngày 20-11. Đến nay, gia đình không liên lạc được, tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có thông tin.

Gia đình hiện đang tìm kiếm em Hồ mất liên lạc đã nhiều ngày. Ảnh: CA

Đặc điểm nhận dạng của em Hồ là cao 1m70, cân nặng 55kg, tóc đen, da trắng, không có hình xăm.

Theo gia đình, khoảng 17 giờ ngày 20-11, em mặc áo thun ngắn tay màu đen, áo khoác vải dù dài tay màu đen, quần jean dài màu xám đen và đeo một ba lô màu đen rời khỏi nhà trọ.

Bà Nhanh cho biết, Hồ xin phép đi về quê ở Cà Mau để lấy CCCD và mang theo hai bộ đồ. Tối cùng ngày, bà gọi điện hỏi thăm thì em không nghe máy mà chỉ nhắn tin nói rằng đã gần tới nơi, khi nào về đến nhà sẽ báo lại cho bà biết.

“Tới sáng 21-11, con nhắn tin cho tôi báo đã tới từ tối qua. Từ lúc đó tới ngày 22-11, gia đình không ai liên lạc được. Đến 12 giờ cùng ngày, Hồ mới gọi cho tôi nói đi làm ăn xa ở Trung Quốc. Tôi hỏi con không mang giấy tờ thì làm sao con đi Trung Quốc? Con bị người ta dụ đưa qua Campuchia rồi phải không?”, bà Nhanh kể lại.

Bà Nhanh cho biết em Hồ không trả lời rõ ràng mà chỉ ậm ừ. Bà liền nói con về đi, nếu không bà sẽ báo công an. Lúc này, con trai bà mới nói xin mẹ đừng báo công an và nói thêm: “Người ta đã làm giấy tờ đổi họ tên của con hết rồi…”.

Cũng theo lời bà Nhanh, trong mấy ngày qua, bà có đôi lần liên lạc được qua mạng xã hội nhưng chỉ được nhìn sơ mặt con. Em Hồ không được cầm điện thoại, biểu hiện bất thường tại căn phòng kín, tối.

Bà Nhanh nghi ngờ Hồ bị dụ dỗ, đưa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao". "Cho tới nay thì gia đình mất liên lạc hoàn toàn khiến tôi rất lo lắng…", người mẹ buồn bã.

Bà Nhanh cho biết thêm, trước đó Hồ có đi làm công nhân cùng mẹ và chị gái ở một công ty nhuộm vải ở phường Tân Tạo. Thu nhập đủ chi tiêu, hàng ngày em chỉ quanh quẩn ở nhà, ít bạn bè. Hôm về quê, Hồ đã xin công ty nghỉ phép ba ngày.

Theo thông báo tìm người của Công an phường Tân Tạo, đơn vị đã thông tin đến các đơn vị, mọi thông tin liên quan đến em Nguyễn Thái Hồ, ai biết vui lòng liên hệ đến Công an phường Tân Tạo (SĐT: 028 3636.5362) hoặc bà Nguyễn Thị Nhanh (SĐT: 0879569243).