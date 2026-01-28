Từ vụ cô gái trình báo bị lừa 2 triệu, công an bắt được kẻ lừa tiền tỉ 28/01/2026 19:24

(PLO)- Sau khi nữ nạn nhân ở Hà Tĩnh trình báo bị lừa 2 triệu đồng, công an đã bắt được người khai nhận lừa tiền tỉ trên mạng xã hội.

Chiều 28-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Mai Hồng Sơn (27 tuổi, trú xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mai Hồng Sơn cùng tang vật dùng để lừa tiền tỉ. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 25-1, chị Tr.Th.H (trú thôn Bến Đền, xã Đức Minh) đến Công an xã Đức Minh trình báo sự việc: Ngày 28-8-2025, chị vào mạng xã hội Zalo, Facebook để tìm mua máy phát điện cũ. Qua tìm kiếm chị có liên hệ với tài khoản Zalo “Hồ Văn Mẫn”.

Quá trình trao đổi mua bán, chị đã chuyển cho tài khoản ngân hàng mang tên Ho Van Man số tiền 2 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền xong thì bị tài khoản Zalo trên chặn và không chuyển hàng theo như đã thỏa thuận làm chị mất tiền.

Công an xã Đức Minh đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra, xác định được Sơn là chủ tài khoản Zalo Hồ Văn Mẫn.

Ngày 27-1, tổ công tác thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an phường Nam Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) bắt giữ Sơn khi Sơn đang lẩn trốn tại một phòng trọ.

Cơ quan điều tra làm việc với Mai Hồng Sơn. Ảnh: CA

Sơn khai nhận từ tháng 4-2025 đến nay, với chiêu trên Sơn đã lừa nhiều người trên mạng xã hội với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng. Sơn còn tạo lập các trang Facebook, Zalo “Nông ngư cơ Đông Dương”; “Nông Cơ Đông Dương”, tài khoản Tiktok, Youtube “Nông Ngư Cơ Đông Dương” và sử dụng các tài khoản Zalo khác thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung quảng cáo mua bán các loại máy móc nông nghiệp, máy phát điện, máy nổ, các loại gỗ… để tiếp cận với người có nhu cầu mua nhằm lừa đảo.

Công an thu giữ tang vật là 3 chiếc điện thoại di động, một thẻ ngân hàng và các tang vật khác liên quan. Sơn đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.