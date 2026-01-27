Khởi tố người môi giới cho hai phụ nữ 'vui vẻ' với khách nam 27/01/2026 18:38

(PLO)- Người môi giới bị khởi tố, trong khi hai người bán dâm và hai "quý bà" sẽ bị xử phạt hành chính.

Ngày 27-1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Văn Thành (42 tuổi, trú CT2A Khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông, TP. Hà) về tội môi giới mại dâm.

Đỗ Văn Thành môi giới cho nam bán dâm đã bị khởi tố. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 21-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an phường Võ Cường và Công an phường Bắc Giang kiểm tra hai khách sạn trên địa bàn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Hai người nam (39 tuổi và 22 tuổi) có hành vi "mua vui" cho hai phụ nữ đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP Hà Nội.

Hai người đàn ông này khai nhận bán dâm cho hai phụ nữ trung niên với giá 2,5 triệu đồng mỗi lượt. Sau mỗi lần giao dịch, “tú ông” chi trả cho họ 1 triệu đồng và chi phí di chuyển.

Khi các “quý bà” có nhu cầu sẽ liên hệ với Thành qua Zalo để thỏa thuận và đặt cọc 1 triệu đồng. Sau đó, khách hàng chuyển khoản thanh toán nốt số tiền còn lại cho Thành.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận toàn bộ hành vi môi giới mại dâm.

Ngoài khởi tố bị can Thành, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với người mua dâm và người bán dâm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.