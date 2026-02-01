An ninh trật tự

Xe máy chở 3 tự gây tai nạn lúc rạng sáng, 2 người tử vong tại chỗ

(PLO)- Xe máy chở ba tự gây tai nạn lúc rạng sáng ở Huế làm hai người tử vong tại chỗ, một người khác đang được cấp cứu.
Sáng 1-2, UBND phường Hương An, TP Huế cho hay cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Lý Thái Tổ làm hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, lúc 1 giờ 53 phút cùng ngày, T (15 tuổi, học sinh lớp 9) điều khiển xe máy chở theo HTK (17 tuổi), ĐS (19 tuổi, cùng ngụ TP Huế) tự gây tai nạn.

Nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong.

Vụ tai nạn làm T và S tử vong tại chỗ. Riêng HTK bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Công an phường Hương An bảo vệ hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng làm rõ vụ tai nạn.

NGUYỄN DO
