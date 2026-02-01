Cát Tiên 3 thu hồi triệt để vũ khí để bảo vệ rừng già 01/02/2026 08:04

Ngày 1-2, Công an xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Bù Sa tổ chức tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ và bẫy thú rừng, qua đó thu hồi nhiều tang vật nguy hiểm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ rừng trên địa bàn.

Công an xã Cát Tiên 3 thu hồi nhiều vũ khí thô sơ. Ảnh: VT

Theo Công an xã Cát Tiên 3, trong đợt vận động, người dân đã tự nguyện giao nộp 4 khẩu súng tự chế, gồm súng cồn và súng kíp có khả năng gây sát thương cao. Đồng thời, lực lượng chức năng đã thu hồi, tháo gỡ 87 bẫy thú các loại được đặt rải rác tại các khu vực rừng giáp ranh Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Các tang vật thu giữ cho thấy tình trạng sử dụng vũ khí tự chế và bẫy thú rừng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, không chỉ xâm hại tài nguyên rừng mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân khi đi rừng. Theo lực lượng kiểm lâm, nhiều loại bẫy thú có cấu tạo thô sơ nhưng lực siết lớn, có thể gây thương tích nghiêm trọng cho người và động vật.

Công an xã Cát Tiên 3 cho biết, thời gian qua, đơn vị đã chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường nắm tình hình, rà soát các khu vực trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và bảo vệ động vật hoang dã.

Người dân giao nộp hàng chục chiếc bẫy sập. Ảnh: VT

Việc thu hồi số lượng lớn bẫy thú và vũ khí tự chế trong đợt này được đánh giá là kết quả của công tác vận động trực tiếp tại cơ sở, kết hợp tuyên truyền pháp luật với cam kết không xử lý đối với các trường hợp tự giác giao nộp.

Theo Công an xã Cát Tiên 3, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền, vận động song song với kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm hạn chế tái diễn tình trạng tàng trữ vũ khí trái phép và đặt bẫy thú rừng, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn.