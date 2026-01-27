Công an xã Bảo Lâm 5 bắt nhóm hạ 6 cây gỗ dổi khu vực thủy điện ĐN4 27/01/2026 16:11

(PLO)- Công an xã Bảo Lâm 5 bắt quả tang bốn người khai thác, vận chuyển gỗ dổi trái phép; thu giữ ô tô tải, xe máy và hơn 15 m³ gỗ.

Ngày 27-1, Công an xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phát hiện, làm rõ một nhóm khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực rừng thuộc thôn 3 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5.

Công an Lâm Đồng bắt giữ nhiều người cưa cây gỗ dổi. Ảnh: VÕ TÙNG

Thông tin ban đầu, ngày 25-1, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Bảo Lâm 5 tổ chức lực lượng mật phục, kiểm tra tại các tiểu khu 388A, 398, khu vực thủy điện ĐN4. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bốn người đang khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

Hai người bị bắt giữ tại hiện trường là Đỗ Khắc Chương (34 tuổi) và Trần Hoàng Lâm (30 tuổi, cùng ngụ xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng). Hai người khác tên Vĩnh và Minh đã bỏ chạy, hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, truy tìm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một ô tô tải, một xe mô tô, máy cưa điện, máy tời và hai lóng gỗ dổi.

Sáu cây gỗ dổi lớn bị cưa hạ. Ảnh: VÕ TÙNG

Kiểm tra khu vực rừng xác định có sáu cây gỗ dổi bị cưa hạ trái phép. Tổng khối lượng thiệt hại hơn 15 m³, thuộc rừng sản xuất là rừng tự nhiên do Công ty Cổ phần Hà Tiến quản lý.

Làm việc với cơ quan công an, Trần Hoàng Lâm khai đã nhiều lần tham gia khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại khu vực này. Số gỗ khai thác được một phần đã đưa đi tiêu thụ. Công an xã đã tạm giữ thêm lượng gỗ dổi đã xẻ để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.