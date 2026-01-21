Cướp giật túi của du khách ở hồ Xuân Hương, 2 thanh niên bị bắt sau 4 giờ 21/01/2026 11:04

(PLO)- Thiếu tiền tiêu xài, hai thanh niên giật túi du khách tại hồ Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng, bị công an phối hợp truy bắt sau 4 giờ.

Ngày 21-1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đình Phong (23 tuổi, ngụ Lâm Đồng) và Phó Ngọc Thìn (22 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Hai thanh niên bị bắt vì cướp giật túi của du khách ở hồ Xuân Hương. Ảnh: VT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20-1, Phong và Thìn chạy xe máy vòng quanh các tuyến đường khu vực trung tâm phường Xuân Hương để tìm “con mồi”.

Khi đến khu vực bờ hồ Xuân Hương, phát hiện hai du khách đang tham quan, chụp ảnh, Phong áp sát, giật túi xách của một nạn nhân rồi nhanh chóng lên xe do Thìn điều khiển tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an phường Xuân Hương đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức truy xét, xác minh đối tượng.

Đến cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ Phong và Thìn khi cả hai đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Cơ quan công an đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phó Ngọc Thìn và Nguyễn Đình Phong để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân, du khách khi tham quan tại các khu vực công cộng cần nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản cá nhân, tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật.