Lời khai ban đầu của kẻ cướp giật vàng ở chợ Nhân Cơ 04/01/2026 11:09

(PLO)- Sau hơn 60 giờ truy xét, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Phan Bảo Nhật – nghi phạm gây ra vụ cướp giật vàng tại xã Nhân Cơ.

Sáng 4-1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Phan Bảo Nhật (SN 1993, trú xã Nhân Cơ) là đối tượng thực hiện vụ cướp giật ở 1 tiệm vàng xảy ra trên địa bàn thôn 3, xã Nhân Cơ vào chiều 1-1.

Phan Bảo Nhật bị bắt khi đang tìm cách lẩn trốn sang Lào. Ảnh: CALĐ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 1-1, Nhật xông vào một tiệm vàng tại thôn 3, xã Nhân Cơ, cướp giật nhiều vàng tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Quá trình xác minh cho thấy đối tượng là người địa phương, thông thạo địa bàn. Trước khi gây án, Nhật đã nhiều lần đi qua các tiệm vàng để thăm dò, lựa chọn mục tiêu; đồng thời chuẩn bị sẵn quần áo thay đổi nhận dạng, gắn biển số xe giả nhằm che giấu hành tung và phục vụ việc bỏ trốn sau khi gây án.

Với thủ đoạn được tính toán từ trước, đối tượng gây không ít khó khăn cho lực lượng trinh sát trong quá trình truy xét.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 50 giờ lần theo dấu vết, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Nhật khi đang lẩn trốn tại xã Đắk Tô, tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nhật đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật ở tiệm vàng nói trên.

Phan Bảo Nhật cũng khai, sau khi cướp được vàng, đối tượng có ý định vượt biên qua Lào để trốn tránh pháp luật, nên đã di chuyển qua nhiều địa phương.

Khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu Bờ Y, lực lượng công an đã vây ráp, khống chế, bắt giữ và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Hiện Phòng PC02 đang di lý đối tượng về Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật