Kẻ cướp giật vàng ở chợ Nhân Cơ bị bắt khi chuẩn bị trốn sang Lào 04/01/2026 09:40

(PLO)- Mang theo số vàng cướp giật được, nghi phạm chuẩn bị vượt biên sang Lào thì bị Công an tỉnh Lâm Đồng khống chế, bắt giữ.

Sáng 4-1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết các lực lượng nghiệp vụ đã phối hợp với Công an xã Nhân Cơ bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ cướp giật ở tiệm vàng T.H tại chợ Nhân Cơ, xảy ra vào chiều 1-1.

Phan Bảo Nhật bị bắt khi đang tìm đường trốn sang Lào. Ảnh: CALĐ

Nghi phạm được xác định là Phan Bảo Nhật (33 tuổi, ngụ thôn 2, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng).

Theo công an, khoảng 4 giờ 30 sáng 4-1, khi Nhật xuất hiện tại khu vực cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi, thuộc tỉnh Kon Tum cũ), chuẩn bị vượt biên sang Lào thì bị các lực lượng nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự (PC01), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Nhân Cơ khống chế, bắt giữ.

Thời điểm bị bắt, Nhật mang theo toàn bộ tang vật của vụ cướp giật ở tiệm vàng. Số tang vật này đã được cơ quan công an thu giữ.

Hiện các lực lượng chức năng đang di lý nghi phạm về tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, như đã thông tin, chiều 1-1-2026, một thanh niên mặc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang màu đen, điều khiển xe máy màu trắng đến tiệm vàng T.H tại chợ Nhân Cơ.

Sau khi dựng xe bên ngoài, kẻ này vào tiệm giả vờ hỏi mua vàng rồi bất ngờ cướp giật số lượng lớn trang sức, nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Số vàng bị cướp gồm vàng loại 980 và 610, với các trang sức như vòng cổ, lắc tay, bông tai, nhẫn, dây chuyền…, tổng cộng hơn 4 lượng, trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Thời điểm gây án, đối tượng mặc hai lớp áo khoác (áo trong màu tối, áo ngoài dài tay màu xám), đeo hai khẩu trang. Phương tiện gây án là xe máy Honda Wave màu trắng, biển số 49…1-032.28.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhân Cơ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp truy bắt nghi phạm.