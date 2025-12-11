Tin vui cho những ai thích đi Đà Lạt: Đèo D’ran lưu thông trở lại sau 1,5 tháng ách tắc 11/12/2025 17:48

(PLO)- Ngày 11-12, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã có thông báo, cho phép người và phương tiện được phép lưu thông trở lại qua đèo D’ran, 1 trong những cửa ngõ từ tỉnh Khánh Hòa vào đô thị Đà Lạt từ 9 giờ cùng ngày.

Tin vui cho những ai thích đi Đà Lạt﻿: Đèo D’ran lưu thông trở lại sau 1,5 tháng ách tắc

Trước đó ngày 30-10, tỉnh Lâm Đồng đã phải thông báo đóng cửa con đèo này bởi sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn, đồng thời công bố tình huống khẩn cấp đối với đoạn tuyến quốc lộ 20 này.

Từ 9 giờ ngày 11-12, người và phương tiện có trọng tải dưới 5 tấn, xe chở khách dưới 16 chỗ được phép lưu thông qua đèo D’ran không hạn chế giờ giấc. Sở Xây dựng cũng thông báo đối với các phương tiện trọng tải trên 5 tấn, xe chở khách trên 16 chỗ từ các khu vực tỉnh Lâm Đồng (cũ) về các khu vực tỉnh Ninh Thuận (cũ) và ngược lại, chủ động lựa chọn lưu thông theo hướng Quốc lộ 27 và tỉnh lộ ĐT.729 cho phù hợp.