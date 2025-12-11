Khuyến cáo hạn chế lưu thông trên đèo D'Ran vào ban đêm, có sương mù 11/12/2025 10:12

(PLO)- Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo về việc lưu thông qua đèo D'Ran, khuyến cáo hạn chế lưu thông trên đèo vào ban đêm, có sương mù.

Sáng 11-12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã phát thông báo về việc lưu thông qua đèo D’Ran đoạn Km262+400 - Km 262+530, Quốc lộ 20 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ 9 giờ ngày 11-12.

Đèo D'Ran.

Theo đó, căn cứ tình hình sửa chữa, khắc phục sạt lở đèo D'Ran đoạn Km262+400 - Km 262+530+000, Quốc lộ 20, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện, Sở Xây dựng thông báo cho phép phương tiện có trọng tải dưới 5 tấn, xe ô tô chở người dưới 16 chỗ được phép lưu thông trở lại trên đoạn tuyến đèo D’ran đoạn Km262+400 - Km 262+530, Quốc lộ 20 từ 9 giờ ngày 11-12.

Các phương tiện có trọng tải từ 5 tấn và xe ô tô chở người từ 16 chỗ trở lên từ các khu vực tỉnh Lâm Đồng (cũ) về các khu vực tỉnh Ninh Thuận (Khánh Hòa) và ngược lại, chủ động lựa chọn lưu thông theo tuyến Quốc lộ 27, ĐT.729 cho phù hợp.

Thông báo này thay thế thông báo ngày 30-10 của Sở Xây dựng về phân luồng, tổ chức giao thông đoạn Km262+400 - Km262+530 Quốc lộ 20 trong thời gian sửa chữa chữa, khắc phục sự cố sạt lở.

Tuy nhiên, do tình hình mưa, bão diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, các đơn vị thi công đang tiếp tục sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên đoạn tuyến, Sở Xây dựng khuyến cáo khi lưu thông qua tuyến trên nên hạn chế vào ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế (sương mù) nhất là khi có mưa lớn; trường hợp cần thiết phải lưu thông cần chú ý quan sát hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra.

Chủ động đi chậm, tuân thủ biển báo hiệu và phương án phân luồng tại các khu vực đang sửa chữa trên tuyến.

Đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt và xã D’Ran hỗ trợ bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn trong thời gian thi công sửa chữa đoạn tuyến; Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng chịu trách nhiệm tổ chức bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ (đặc biệt đèn tín hiệu cảnh báo vào ban đêm) theo đúng phương án tổ chức giao thông và quy định hiện hành.