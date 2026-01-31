Tạm giữ nam công nhân giở trò đồi bại với thiếu nữ đồng nghiệp tại khu nhà vệ sinh 31/01/2026 19:27

(PLO)- Công an tạm giữ hình sự nam công nhân có dấu hiệu thực hiện hành vi dâm ô với nữ đồng nghiệp tại khu nhà vệ sinh của công ty.

Ngày 31- 1 Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với VTĐ (34, thường trú tại tỉnh Tây Ninh) là nhân viên làm việc tại Công ty TD trong Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, để điều tra, làm rõ về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Qua điều tra ban đầu xác định, tối ngày 26-1, tại khu nhà vệ sinh thuộc Công ty, VTĐ đã có hành vi dâm ô với một nữ đồng nghiệp ( sinh năm 2010) làm việc tại công ty.

Nam công nhân bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Đ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an xã Long Thành xác định hành vi của Đ có dấu hiệu của tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.