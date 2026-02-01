Đồng Tháp: Điều tra nguyên nhân 2 người chết, 3 người nhập viện sau khi uống rượu ngâm 01/02/2026 12:11

(PLO)- Sau khi uống rượu ngâm tại nhà, nhóm 5 người đàn ông ở Đồng Tháp lần lượt thấy khó chịu, mệt mỏi phải nhập viện cấp cứu và sau đó có 2 người tử vong

Ngày 1-2, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ vụ 2 người tử vong sau khi uống rượu tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 ngày 1-2, Công an xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo về việc 2 người tử vong, 3 người nhập viện sau khi uống rượu tại nhà.

Theo đó vào khoảng 18 giờ ngày 29-1, ông NVS (55 tuổi) tổ chức nhậu cùng bạn tại nhà; cùng nhậu có ông NVH (59 tuổi, anh ruột Sĩ), LTH (55 tuổi), NVT (53 tuổi và TVH ( 54 tuổi).

Công an tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ 2 người chết, 3 người nhập viện sau khi uống rượu tại nhà.

Đến sáng 30-1, ông LTH, TVH và NTV cảm thấy khó chịu mệt mỏi nên được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Sau đó ông TVH được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu đến 15 giờ ngày 31-1 thì tử vong.

Cùng ngày 31-1, ông NVS cũng có biểu hiện khó thở, mệt mỏi được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong tối cùng ngày.

Đến sáng 1-2, ông NVH cũng thấy khó chịu và được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu.

Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp nguyên nhân tử vong của ông TVH và NVS là do suy tim cấp, suy hô hấp, phù phổi cấp. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm vi thể, độc chất để tiếp tục điều tra.

Được biết nhóm ông NVS đã uống rượu ngâm dây mỏ quạ do ông NVS ngâm trước đó. Công an đã thu giữ 1 bình thủy tinh bên trong có chứa rượu ngâm dây mỏ quạ và 2 chai thủy tinh đựng rượu nấm linh chi để giám định.