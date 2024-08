Phát hiện cầy vòi hương, móng gấu, rượu ngâm hổ mang chúa tại nhà 1 người ở Bình Thuận 05/08/2024 16:11

(PLO)- Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã khởi tố một người đàn ông về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Ngày 5-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa có quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can NH (52 tuổi) về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Số móng gấu thu tại nhà ông H.

Trước đó, khoảng 11 giờ 40 phút ngày 31-1-2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Tánh Linh phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Tánh Linh kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang tại nhà ông H (ở thôn 6, xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh) đang tàng trữ trái phép nhiều động vật và sản phẩm của động vật nguy cấp, quý hiếm.

Cụ thể, có 56 móng của loài gấu (động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ); một hũ rượu ngâm 1 cá thể rắn hổ mang chúa (loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ) và 2 cá thể cầy vòi hương (loài nguy cấp, quý, hiếm) còn sống.

2 cá thể cầy vòi hương đã được thả về rừng tự nhiên.

Đến ngày 5-6-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, quy định tại khoản 1 Điều 244 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 26-7-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Tánh Linh và Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông tiến hành trả về tự nhiên cá thể cầy vòi hương theo quy định.