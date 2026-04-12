Học phí và chỉ tiêu tuyển sinh 5 trường đại học luật lớn nhất cả nước năm 2026 12/04/2026 08:08

(PLO)- Năm 2026, một số trường đại học đào tạo lĩnh vực pháp luật tiếp tục tăng chỉ tiêu tuyển sinh, có trường mở rộng lĩnh vực đào tạo sang các lĩnh vực khác.

Theo đề án tuyển sinh dự kiến các trường đã công bố, mặc dù số ngành đào tạo không nhiều nhưng chỉ tiêu tuyển sinh và học phí của các trường năm 2026 đều tăng hơn.

Cụ thể, Trường ĐH Luật Hà Nội hiện đào tạo 4 ngành: Luật, Luật Kinh tế, Luật Thương mại quốc tế và Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý). Năm 2026, trường dự kiến tuyển sinh khoảng 2.850 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy. Trong đó, chỉ tiêu tại trụ sở chính khoảng 2.550 chỉ tiêu, ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk khoảng 300 chỉ tiêu. Nhà trường tiếp tục triển khai tuyển sinh các chương trình đào tạo chất lượng cao, gồm chương trình chất lượng cao ngành Luật (240 – 300 chỉ tiêu) và chương trình chất lượng cao ngành Luật Kinh tế (100–120 chỉ tiêu).

Về phương thức tuyển sinh, trường dự kiến áp dụng đa dạng các phương thức, bao gồm: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ lớp 10, 11, 12); xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Riêng ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk áp dụng các phương thức tương tự trụ sở chính, với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định ở mức phù hợp.

Về học phí, hiện tại, mức học phí của trường áp dụng cho chương trình đào tạo đại trà có mức học phí khoảng 2,8 triệu đồng/tháng, tương đương gần 28 triệu đồng/năm, tăng nhẹ so với năm trước. Đối với chương trình chất lượng cao, mức học phí gấp đôi, ở mức gần 5,6 triệu đồng/tháng, tức khoảng 56 triệu đồng/năm.

Còn tại Trường ĐH Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội), năm nay trường dự kiến tuyển sinh tổng 1.000 chỉ tiêu. Trường đào tạo 3 ngành/4 chương trình đào tạo, gồm Luật, Luật kinh tế, Luật thương mại quốc tế.

Trường sử dụng với 4 phương thức xét tuyển, tập trung vào điểm thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội, và chứng chỉ quốc tế.

Về học phí, trường đang thu ở chương trình đại trà học phí khoảng 27,03 đến 28,62 triệu đồng/năm học. Trong khi đó, chương trình chất lượng cao áp dụng mức học phí cao hơn, khoảng 31,8 triệu đồng/năm học.

Đại diện cán bộ Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) tư vấn chọn ngành học cho thí sinh năm 2026. Ảnh: UEL

Tương tự, theo công bố của Trường ĐH Luật TP.HCM, trường dự kiến tăng mạnh quy mô tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026 từ 3.350 lên 4.200 chỉ tiêu, tăng khoảng 850 chỉ tiêu so với năm 2025. Trong tổng số này, Phân hiệu miền Trung của trường dự kiến tuyển sinh ngành luật với 400 chỉ tiêu.

Trường sẽ mở thêm 4 ngành đào tạo mới, tập trung vào lĩnh vực công nghệ, kinh tế số và ngôn ngữ, bao gồm: Kinh tế số (mã ngành: 7310109); Thương mại điện tử (mã ngành: 7340122); Công nghệ tài chính (mã ngành: 7340205); Ngôn ngữ Trung Quốc (mã ngành: 7220204).

Theo đại diện trường, việc mở mới thêm bốn ngành nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển thành đại học trọng điểm, đa ngành theo Quyết định 1156/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường dự kiến giữ ổn định 5 phương thức tuyển sinh như năm 2025, gồm: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT và của trường; Xét tuyển học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; Xét tuyển học bạ của học sinh tốt 3 năm trong danh sách học sinh các trường chuyên theo danh sách ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia; Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi VSAT; Xét tuyển bằng kết quả thi THPT 2026.

Về học phí, theo thông tin của trường công bố lộ trình mức thu học phí trước đó, năm học 2026-2027 sắp tới, dự kiến học phí của trường dao động từ hơn 44 triệu đồng/năm học đến hơn 53 triệu đồng/năm học với các ngành đào tạo tiêu chuẩn. Còn với các chương trình chất lượng cao, học phí sẽ cao hơn, từ gần 90 triệu đồng/năm học trở lên. Riêng chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh có thể lên đến gần 220 triệu đồng/năm học.

Tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), năm 2026 này, trường tuyển 3.200 sinh viên, tăng 500 so với năm ngoái.

Trường sử dụng 6 tổ hợp tuyển sinh, gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh), X25 (Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế - Pháp luật), X26 (Toán, Tiếng Anh và Tin học).

Trường sử dụng hai phương thức tuyển sinh chính:

Thứ nhất, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (tối đa 5% chỉ tiêu).

Thứ hai, xét tuyển tổng hợp từ điểm bài thi đánh giá năng lực, bài thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ. Phương thức này sử dụng thang điểm 100. Tất cả điểm thành phần đều được quy đổi trước khi áp dụng công thức tính điểm xét tuyển.

Về học phí, mức học phí trường dự kiến được chia theo ba nhóm chương trình đào tạo. Cụ thể: chương trình dạy và học bằng tiếng Việt khoảng 35,8 triệu đồng/sinh viên; chương trình Co-op tiếng Anh bán phần: 55 triệu đồng/sinh viên; chương trình dạy học bằng tiếng Anh: 73,5 triệu đồng/sinh viên.

Cuối cùng là Trường ĐH Luật (ĐH Huế) với dự kiến tuyển 1.400 chỉ tiêu cho cho hai ngành là Luật và Luật kinh tế.

Trường xét tuyển theo ba phương thức, gồm xét kết quả học tập ở cấp THPT; dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;

Về học phí, hiện trường đang thu 16 triệu đồng/năm/sinh viên; mức tăng hàng năm (nếu có) không quá 20% so với mức học phí năm liền kề.