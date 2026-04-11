Đề xuất tính thời gian học tại doanh nghiệp vào tín chỉ đại học 11/04/2026 18:31

(PLO)- Đại diện trường đại học ở TP.HCM đề xuất Bộ GD&ĐT ban hành quy định tính thời gian học tại doanh nghiệp vào tín chỉ chính thức. Học kỳ doanh nghiệp cũng cần được triển khai thành học phần bắt buộc đối với khối ngành kỹ thuật.

Ngày 11-4, tại Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, 75 doanh nghiệp đã mở 106 gian hàng tham gia Ngày hội việc làm năm 2026. Hơn 1.000 vị trí tuyển dụng được tung ra, thu hút hơn 5.000 sinh viên ứng tuyển ở các lĩnh vực: công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp...

Hàng ngàn sinh viên tham gia tìm hiểu, ứng tuyển việc làm tại ngày hội. Ảnh: LT

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện nhà trường và doanh nghiệp đã có buổi thảo luận thẳng thắn về thực tế phối hợp đào tạo nhân lực.

Đề xuất đưa học kỳ doanh nghiệp vào tín chỉ chính thức

Trao đổi tại hội thảo, PGS.TS Lê Mỹ Hà, Trưởng khoa Điện – Điện tử, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, chỉ ra khoảng cách giữa đào tạo đại học và yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp vẫn còn lớn. Theo ông, sinh viên có trải nghiệm tại doanh nghiệp sẽ giúp đơn vị tuyển dụng giảm đáng kể chi phí đào tạo lại.

Với mô hình hợp tác “Triple Helix” (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp), PGS.TS Lê Mỹ Hà cho rằng doanh nghiệp không chỉ là bên tiếp nhận mà cần tham gia sâu vào thiết kế chương trình, giảng dạy và đánh giá đầu ra. Ông dẫn chứng các mô hình thành công như đào tạo kép của Đức hay học kỳ doanh nghiệp tại Singapore đều dựa trên khung pháp lý rõ ràng.

PGS.TS Lê Mỹ Hà, Trưởng khoa Điện – Điện tử chia sẻ tại hội thảo cùng doanh nghiệp

Từ kinh nghiệm thực tiễn, PGS.TS Lê Mỹ Hà kiến nghị Bộ GD&ĐT ban hành quy định tính thời gian học tại doanh nghiệp vào tín chỉ chính thức. Cạnh đó, ông đề xuất Bộ xây dựng khung năng lực nghề nghiệp quốc gia cho ngành kỹ thuật và có cơ chế ưu đãi thuế để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đào tạo.

Đối với các cơ sở giáo dục, ông đề xuất cần thể chế hóa học kỳ doanh nghiệp thành học phần bắt buộc, có hệ thống đánh giá KPI minh bạch và kiểm định độc lập.

Nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp các ứng viên tại ngày hội. Ảnh: BTC

Cần những ký kết MOU thực chất hơn

Đánh giá kết quả năm 2025, TS Huỳnh Phước Sơn, Trưởng phòng Quan hệ Doanh nghiệp, cho biết trường hiện có hơn 2.000 đối tác, nhận được hơn 15,5 tỉ đồng tài trợ học bổng và thiết bị. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều bản ký kết MOU vẫn mang tính ngắn hạn, thiếu cam kết trách nhiệm và chưa có hệ thống dữ liệu chung để quản lý.

TS Huỳnh Phước Sơn, Trưởng phòng Quan hệ Doanh nghiệp, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM báo cáo tại hội thảo. Ảnh: LT

TS Huỳnh Phước Sơn đề xuất tăng cường hợp tác theo hướng "đồng kiến tạo giá trị". Hai bên cần xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn, có chỉ tiêu rõ ràng và cơ chế đánh giá minh bạch để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ ba bên (nhà trường - doanh nghiệp - người học) để lắng nghe góp ý và có giải pháp điều chỉnh kịp thời.