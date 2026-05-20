TP.HCM có hơn 1.500 học sinh lớp 9 được tuyển thẳng vào lớp 10 20/05/2026 11:16

(PLO)- Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, toàn TP có 1.515 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Theo Sở GD&ĐT, năm học 2025-2026, TP.HCM có 169.927 học sinh lớp 9 dự kiến xét hoàn thành chương trình giáo dục THCS, trong đó 169.602 học sinh đã hoàn thành chương trình, đạt tỉ lệ 99,81%.

Một tiết học của học sinh Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết có 1.515 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT theo quy định. Trong đó, 100 em đạt thành tích thể thao cấp quốc gia, 3 em là người dân tộc thiểu số rất ít người và 1.412 học sinh khuyết tật.

Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 15-6, Sở GD&ĐT sẽ công bố trường trúng tuyển theo hình thức tuyển thẳng. Những thí sinh này sẽ nộp hồ sơ nhập học vào trường từ ngày 16-6 đến chậm nhất ngày 20-6.

Đối với kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027, tổng số học sinh đăng ký là 151.269 em. Trong quá trình đăng ký tuyển sinh, TP ghi nhận 45.263 lượt điều chỉnh nguyện vọng.

Số thí sinh đăng ký dự tuyển vào các loại hình chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là 11.354 em, trong đó chuyên Anh có số lượng đăng ký cao nhất với 3.342 thí sinh, tiếp theo là chuyên Toán với 2.072 thí sinh và chuyên Văn 1.368 thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2-6.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 tại TP.HCM.

Sở GD&ĐT đã quy hoạch 242 điểm thi lớp 10, trong đó gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên với tổng số 6.443 phòng thi. Tại mỗi điểm thi đều bố trí tối thiểu 3 phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh theo quy định.

Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục TP huy động khoảng 17.742 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và giám sát.

Kỳ thi vào lớp 10, thí sinh bắt buộc dự thi 3 môn văn, toán và ngoại ngữ. Thí sinh thi chuyên và tích hợp sẽ dự thi môn chuyên/tích hợp vào chiều 2-6.