Diện mạo ngôi trường THCS ở TP.HCM vừa khánh thành 19/05/2026 19:29

(PLO)- Trường THCS Bình Trưng vừa khánh thành ngày hôm nay, cải tạo từ cơ sở Trường Mầm non 19-5 với tổng mức đầu tư gần 24 tỉ đồng.

Ngày 19-5, UBND phường Bình Trưng đã tổ chức lễ khánh thành Trường THCS Bình Trưng.

Lễ khánh thành Trường THCS Bình Trưng có sự tham dự của ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ hai từ phải qua). Ảnh: NTCC

Ngôi trường được cải tạo từ cơ sở Trường Mầm non 19-5 theo dự án đầu tư xây dựng được UBND thành phố Thủ Đức (cũ) phê duyệt vào tháng 3-2025 với tổng mức đầu tư gần 24 tỉ đồng.

Tên gọi Trường THCS Bình Trưng nhằm ghi dấu đây là trường công lập đầu tiên trên địa bàn phường được thành lập từ sau ngày thành lập phường Bình Trưng theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trường được xây dựng với quy mô 23 phòng học, có thể tiếp nhận khoảng 1.050 học sinh. Trường có các phòng chức năng phục vụ học tập: có đầy đủ các phòng chức năng, phòng thí nghiệm các bộ môn, phòng tin học, … nhằm đảm bảo việc học đi đôi với hành

Năm học 2026-2027, trường dự kiến tuyển 6 lớp 6, khoảng 270 học sinh.

Trường định hướng xây dựng theo mô hình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế.

Lãnh đạo UBND TP.HCM, lãnh đạo Sở GD&ĐT cùng lãnh đạo phường Bình Trưng tham quan các phòng học. Ảnh: NTCC

Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên được tuyển chọn từ các trường có chất lượng trên địa bàn phường. Trong đó, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản được điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng nhà trường.

Theo bà Cao Đoàn Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng, việc đưa trường vào hoạt động không chỉ góp phần giải quyết tình trạng quá tải trường lớp cục bộ trên địa bàn mà còn là dấu ấn quan trọng trong đợt thi đua cao điểm “150 ngày đêm hoàn thành 1000 phòng học” để chuẩn bị cho năm học mới.

Cùng ngày, UBND TP.HCM cũng đã phát động cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1000 phòng học" và khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hoà.