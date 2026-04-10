TP.HCM đăng cai Hội nghị Thành phố học tập toàn cầu khu vực ASEAN+4 10/04/2026 18:31

(PLO)- Hội nghị Thành phố học tập toàn cầu khu vực ASEAN+4 được tổ chức tại TP.HCM vào tháng 11-2026 là cơ hội lớn để thành phố tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm của các đô thị trên thế giới và khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định như trên tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng “Thành phố học tập toàn cầu UNESCO trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2024-2030” năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, diễn ra chiều ngày 10-4.

Nhiều kết quả quan trọng

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm 2025, thành phố đã quan tâm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác xây dựng Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Thành phố đã triển khai hiệu quả các Nghị quyết số 27/2021 và Nghị quyết số 30/2025 về chính sách phát triển giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện các chính sách này hơn 95,153 tỉ đồng.

Hội Khuyến học TP.HCM giữ vai trò nòng cốt trong công tác huy động nguồn lực xã hội phục vụ xây dựng xã hội học tập và Thành phố học tập.

Trong năm 2025, các sở, ban, ngành thành phố đã tích cực hưởng ứng và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số. Toàn thành phố đã tổ chức 5.131 lớp, hội thảo chuyên đề với hàng chục nghìn lượt tham gia.

Thành phố cũng đã tổ chức phát động phong trào “Bình dân học vụ số” vào ngày 11-10-2025, huy động 19.000 thành viên trong gần 5.200 tổ công nghệ số cộng đồng. Ngành GD&ĐT tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong triển khai chuyển đổi số.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục được chú trọng. Song song đó, 158 cơ sở giáo dục đã phát động phong trào “Thư viện số, tủ sách số”.

Hoạt động xây dựng xã hội học tập, Thành phố học tập được triển khai toàn diện, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Hội Khuyến học. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập tiếp tục được quan tâm và phát triển như “Gia đình học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Công dân học tập”.

Mặt khác, Thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo quyền được học tập của mọi người dân. Công tác phổ cập giáo dục của thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, tỉ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 đạt 100%; phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 đạt 100%; 100% phường, xã, thị trấn đạt xóa mù chữ mức độ 2.

Các phương thức giáo dục hòa nhập, bán hòa nhập và giáo dục chuyên biệt được phát triển nhằm bảo đảm quyền được học tập của trẻ em khuyết tật. Hiện trên địa bàn có 56 đơn vị giáo dục đặc biệt, gồm 22 đơn vị công lập và 34 đơn vị ngoài công lập.

Các nhiệm vụ trọng tâm

ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Thành phố học tập toàn cầu UNESCO năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết kể từ khi chính thức trở thành thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO vào ngày 14-2-2024, TP.HCM đã không ngừng nỗ lực cụ thể hóa các cam kết về một nền giáo dục chất lượng, công bằng và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân.

Năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thành phố chính thức vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp. Trong bối cảnh tổ chức bộ máy mới, lãnh đạo thành phố luôn đặc biệt quan tâm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Thành phố học tập bảo đảm sự thông suốt, đồng bộ và hiệu quả trên toàn địa bàn.

Sau hơn 1 năm triển khai, TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước đáp ứng các tiêu chí của Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu.

Để tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng Thành phố học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, lãnh đạo thành phố đề nghị Sở GD&ĐT cùng các sở, ban, ngành triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

Một là tiếp tục các giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức về học tập suốt đời trong hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp, trong đoàn viên, học viên và các tầng lớp nhân dân. Quá trình triển khai thực hiện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành; đồng thời cần gắn kết chặt chẽ với đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”....

Hai là tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách trong công tác xây dựng Thành phố học tập; rà soát, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ nhóm người yếu thế, khó khăn trong tiếp cận học tập, người lao động được đào tạo lại, người hết tuổi lao động, người nội trợ để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Ba là tăng cường thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhất là chuyển đổi số. Đẩy mạnh triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ cập kiến thức và kỹ năng số tới các tầng lớp nhân dân. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, thành phố cần đối chiếu tiêu chí và tiếp tục triển khai hiệu quả Bộ tiêu chí xây dựng Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO phù hợp với thực tiễn của TP.HCM.

Bốn là TP.HCM cần tiếp tục tăng cường, trao đổi ý tưởng, trí thức và kinh nghiệm với các thành phố thành viên trong mạng lưới TP học tập toàn cầu của UNESCO trên thế giới. Đặc biệt, các sở, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Hội nghị TP học tập toàn cầu khu vực ASEAN+4 được tổ chức tại TP.HCM vào tháng 11 năm 2026. Đây là cơ hội lớn để TP.HCM tiếp thu kiến thức kinh nghiệm của các đô thị trên thế giới và khẳng định uy tín và vị thế của TP trên trường quốc tế.

Năm là chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác xây dựng xã hội học tập. Cần triển khai các giải pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để duy trì bền vững mô hình học tập trên địa bàn thành phố.

“Thành phố học tập toàn cầu UNESCO không chỉ là danh hiệu mà thành phố hướng đến mà là mong muốn, là khát vọng tri thức, là khẳng định tinh thần học tập, sáng tạo của TP.HCM, tiếp nối với truyền thống hiếu học ngàn năm của dân tộc” – ông Cường nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Hội nghị, UBND TP.HCM đã công bố Quyết định khen thưởng và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 23 tập thể và 24 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Thành phố học tập toàn cầu UNESCO năm 2025.