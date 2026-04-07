Khối đại học y dược ở TP.HCM: Giảm phương thức tuyển sinh, tăng mạnh học phí 07/04/2026 15:01

(PLO)- Năm 2026, các trường đại học đào tạo chuyên sâu lĩnh vực sức khỏe (y dược) tại TP.HCM chỉ còn dùng 1-2 phương thức xét tuyển. Học phí được ghi nhận cũng tiếp tục tăng, nhất là nhóm ngành như y khoa, răng hàm mặt...

Năm 2026, tuyển sinh đại học có nhiều thay đổi lớn về quy chế tuyển sinh cũng như cách thức tuyển sinh ở từng cơ sở đào tạo. Đặc biệt, khối trường đào tạo nhóm ngành y dược cũng không còn nhiều phương thức hay chỉ dựa vào một loại điểm thi như mọi năm.

Tại TP.HCM có ba trường đại học lớn đào tạo chuyên sâu về y dược, mỗi trường đều dự kiến phương án tuyển sinh riêng với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Giảm mạnh phương thức xét tuyển

Theo công bố mới nhất từ Đại học Y Dược TP.HCM, năm nay, trường tuyển sinh 2.746 chỉ tiêu trình độ ĐH hệ chính quy, Trong đó, các ngành có quy mô lớn tiếp tục là dược học (530 chỉ tiêu), y khoa (420 chỉ tiêu), điều dưỡng (250 chỉ tiêu), cho thấy định hướng duy trì đào tạo các ngành mũi nhọn và nhu cầu nhân lực cao của xã hội.

Đáng chú ý, trường chỉ sử dụng duy nhất một phương thức xét tuyển là xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các năm trước.

Điểm xét tuyển được tính theo tổng điểm 3 môn trong tổ hợp (thang 30), không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có). Các tổ hợp xét tuyển gồm A00, B00, B08, D01 và D07, trong đó nhiều ngành đặc thù như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt chỉ sử dụng tổ hợp B00.

Điểm đáng lưu ý là nhà trường có cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL iBT hoặc SAT, với mức tối đa 1,5 điểm. Tuy nhiên, các chứng chỉ này không được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển mà chỉ dùng để cộng điểm. Thí sinh vẫn bắt buộc phải dự thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp nếu đăng ký tổ hợp có môn này.

Ngoài ra, trường có áp dụng xét tuyển thẳng theo quy định đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, cùng một phần chỉ tiêu dành cho hệ dự bị đại học. Một số ngành có điều kiện riêng, như ngành hộ sinh chỉ tuyển thí sinh nữ.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, năm nay tuyển sinh 2.155 sinh viên, áp dụng hai phương thức xét tuyển là dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng theo quy định.

Trường tuyển sinh 13 ngành đào tạo, trong đó ngành y khoa có chỉ tiêu lớn nhất với 830 sinh viên. Các ngành có chỉ tiêu cao tiếp theo gồm điều dưỡng 400 chỉ tiêu, dược học 200 chỉ tiêu, răng hàm mặt 115 chỉ tiêu, y học cổ truyền và y tế công cộng cùng 100 chỉ tiêu. Các ngành còn lại dao động từ 40 đến 80 sinh viên mỗi ngành.

Về phương thức tuyển sinh, phương thức chủ yếu là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo. Trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước.

Ngoài ra, trường thực hiện xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy chế tuyển sinh riêng của trường, đồng thời dành một phần chỉ tiêu cho lưu học sinh Lào và Campuchia theo diện học bổng của TP.HCM.

Các tổ hợp môn xét tuyển được áp dụng theo thang điểm 30, không nhân hệ số, trong đó môn Toán là môn bắt buộc. Những tổ hợp được sử dụng gồm B00, B03, B08, A00, A01, D01 và D07. Trường không quy định chênh lệch điểm giữa các tổ hợp trong cùng một ngành.

Đối với các ngành có sử dụng tổ hợp có môn tiếng Anh, Trường chỉ áp dụng với thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2026 và không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm xét tuyển.

Còn với Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM), trường dự kiến tuyển khoảng 1.060 sinh viên ở 6 ngành đào tạo. Trong đó, ngành y khoa có quy mô lớn nhất với 350 chỉ tiêu, ngoài ra còn có 110 chỉ tiêu diện đặt hàng theo địa phương. Các ngành còn lại gồm dược học (180 chỉ tiêu), răng hàm mặt (150), điều dưỡng (150) và y học cổ truyền (120). Bên cạnh đó, khoảng 5% tổng chỉ tiêu được dành cho diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định.

Đáng chú ý, về phương thức xét tuyển, thay vì dùng đến 9 phương thức như mọi năm, năm 2026 này trường dự kiến chỉ tuyển sinh theo một phương thức xét tuyển tổng hợp duy nhất.

Điểm xét tuyển được xác định từ nhiều thành phần, gồm điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ, cùng điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó, điểm thi đánh giá năng lực chiếm tỉ trọng lớn nhất, tối thiểu 40%, còn điểm thi THPT và điểm học bạ lần lượt tối đa 35% và 25%.

Trường tiếp tục sử dụng các tổ hợp truyền thống phù hợp đặc thù khối ngành sức khỏe. Các ngành y khoa, răng hàm - mặt, y học cổ truyền và điều dưỡng xét tuyển tổ hợp B00 và A02; ngành dược học xét tuyển B00 và A00.

Đáng chú ý, trường áp dụng cơ chế cộng điểm khá rộng, không chỉ với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS từ 6.0 hoặc tương đương) mà còn với điểm SAT từ 1280 trở lên và nhóm học sinh giỏi thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu theo danh sách ưu tiên của Đại học Quốc gia TP.HCM. Điểm cộng được quy đổi theo công thức riêng, có thể tạo lợi thế đáng kể cho thí sinh.

Học phí nhiều ngành tăng mạnh

Không chỉ thay đổi về cách thức xét tuyển, các trường đào tạo y dược tiếp tục là khối trường đứng đầu về mức thu học phí và mức thu dự kiến cho năm học tới tiếp tục tăng, có trường tăng mạnh.

Cụ thể, Đại học Y Dược TP.HCM, trong công bố mới đây, trường dự kiến mức thu năm học 2026 tăng hơn so với hiện tại và dao động khá lớn giữa các ngành, phản ánh đặc thù đào tạo và chi phí thực hành. Trong đó, các ngành có mức học phí cao nhất tiếp tục thuộc nhóm đào tạo bác sĩ.

Cụ thể, ngành răng hàm mặt có học phí cao nhất, khoảng 90 triệu đồng/năm (tăng hơn 5 triệu đồng); tiếp đến là y khoa khoảng 88 triệu đồng/năm (tăng gần 6 triệu đồng). Nhóm ngành dược học cũng duy trì mức học phí cao, khoảng 63,5 triệu đồng/năm, trong khi các ngành liên quan như công nghệ dược phẩm và hóa dược có mức lần lượt khoảng 53,5 triệu và 52,5 triệu đồng/năm.

Ở nhóm ngành điều dưỡng và kỹ thuật y học, học phí phổ biến ở mức 48 triệu đồng/năm, áp dụng cho các ngành như: Điều dưỡng, hộ sinh, dinh dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng. Riêng ngành kỹ thuật phục hình răng có mức cao hơn, khoảng 50 triệu đồng/năm.

Một số ngành có mức học phí thấp hơn đáng kể như y tế công cộng khoảng 46 triệu đồng/năm, ngành tâm lý học và công tác xã hội ở mức thấp nhất, khoảng 30 triệu đồng/năm.

Nhà trường cho biết học phí có thể được điều chỉnh tăng theo lộ trình, với mức tăng tối đa dự kiến không quá 10% mỗi năm học.

Còn với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, dự kiến mức học phí năm học 2026–2027 đối với ngành y khoa và răng hàm mặt là 81 triệu đồng/năm. Ngành dược học và y học cổ truyền có học phí 68 triệu đồng/năm. Các ngành cử nhân còn lại áp dụng mức học phí 47 triệu đồng/năm. Lộ trình điều chỉnh học phí tối đa không quá 10% cho mỗi năm học tiếp theo.

Như vậy, so với hiện tại, học phí dự kiến các ngành của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng mạnh, vì hiện ngành y khoa, răng hàm mặt và dược học đang thu 27,6 triệu đồng/học kỳ; các ngành khác là 20,9 triệu đồng/học kỳ.

Riêng với Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM), hiện chưa công bố mức học phí dự kiến cho khóa tuyển sinh năm 2026.

Tuy nhiên, theo lộ trình và đặc thù đào tạo khối ngành sức khỏe, học phí các ngành dự kiến tiếp tục duy trì ở mức cao so với mặt bằng chung và có thể điều chỉnh tăng theo từng năm học. Hiện tại, trường có hai mức thu học phí, trong đó ngành y khoa, răng hàm mặt, dược học, y học cổ truyền khoảng 70 triệu đồng/năm; ngành điều dưỡng khoảng 53,2 triệu đồng/năm.