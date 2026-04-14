Bí thư Thành ủy Bắc Kinh đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân ngay chân cầu thang máy bay 14/04/2026 10:17

Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN.

Đúng 9 giờ 18 phút ngày 14-4 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Đón đoàn tại sân bay có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Doãn Lực; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và Phu nhân; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và Phu nhân cùng đông đảo cán bộ Đại sứ quán, cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Đồng chí Doãn Lực đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân ngay tại chân cầu thang máy bay. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân di chuyển dọc thảm đỏ, lần lượt bắt tay quan chức hai nước và vẫy chào đại diện cộng đồng, sinh viên Việt Nam.

Đại biểu và kiều bào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này đánh dấu khởi đầu mới trong quan hệ song phương khi cả hai nước đều bước vào giai đoạn phát triển mới. Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Trung Quốc khởi đầu triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15.

Đây là dịp quan trọng để nâng tầm gắn kết chiến lược và xác lập tầm cao mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước. Lãnh đạo cao nhất của hai bên sẽ cùng xác định những định hướng, đột phá mới trong hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, chuỗi cung ứng, giáo dục và khoa học công nghệ, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước.