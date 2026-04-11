Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là một mốc son mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc 11/04/2026 09:07

(PLO)- Đại sứ Phạm Thanh Bình bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ trở thành một mốc son mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ 14 đến 17-4.

Trao đổi với TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa mang tính lịch sử, có thể nói là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2026.

Tạo thêm động lực, mở ra cơ hội hợp tác mới

Ông Phạm Thanh Bình thông tin đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Trung Quốc sau Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, cũng là hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng tiếp nối các chuyến thăm lịch sử của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong thời gian qua, diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến dự Liên hoan giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, tháng 4-2025. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, mở ra những cơ hội hợp tác mới, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

“Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm lần này sẽ trở thành một mốc son mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” - Đại sứ Phạm Thanh Bình bày tỏ.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm, ông Bình cho biết hai bên đều hết sức coi trọng và cùng đang tích cực thu xếp, chuẩn bị thật kỹ lưỡng, hiệu quả cả về mặt lịch trình và nội dung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các cuộc hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc.

Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục khẳng định coi trọng việc củng cố quan hệ song phương giữa hai nước xã hội chủ nghĩa có mối gắn kết chiến lược sâu sắc. Hai bên cũng sẽ cùng đi sâu trao đổi về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, ổn định và bền vững hơn, nâng tầm hơn.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định chuyến thăm cũng là dịp để hai bên trao đổi sâu và thực chất trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, cởi mở về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Cùng đó là tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. Ảnh: NHÂN DÂN

Khảo sát, tìm hiểu mô hình thí điểm khu đô thị mới

Đại sứ Phạm Thanh Bình cho hay trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ cùng gặp gỡ và phát biểu với đại diện thế hệ trẻ hai nước tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên” do chính hai nhà lãnh đạo đã khởi xướng từ tháng 4-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ có bài phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa, gặp gỡ một số thân nhân các nhân sỹ hữu nghị hai nước, tham dự hoặc tuyên bố khởi động một số chương trình giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa nghệ thuật, du lịch.

Bên cạnh việc chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự kiến sẽ có các hoạt động khảo sát, tìm hiểu mô hình thí điểm khu đô thị mới, hệ thống hạ tầng và công nghiệp đường sắt, cơ sở nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo ở cả Bắc Kinh, Hà Bắc và Quảng Tây.

Các chuyến khảo sát thực tế sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước, qua đó từng bước cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, các thỏa thuận đã ký kết thành các dự án và chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước và cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình nhìn nhận hợp tác thực chất giữa hai nước thời gian qua tiếp tục là điểm sáng nổi bật, đi vào chiều sâu, được nâng cao chất lượng và hiệu quả.

“Thời gian tới, tôi tin tưởng rằng không gian và dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn với sự bổ trợ và tương đồng về chiến lược phát triển của mỗi bên, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam bắt tay vào thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIV và Trung Quốc triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm lần thứ 15 giai đoạn 2026-2030” - theo Đại sứ Phạm Thanh Bình.