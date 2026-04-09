Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc 09/04/2026 11:18

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 17-4-2026.

Thời gian qua, quan hệ Việt - Trung tổng thể duy trì đà phát triển tích cực. Năm 2025, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trao đổi chiến lược cấp cao được tăng cường với tần suất chưa từng có.

Từ đầu năm 2026 đến nay, hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao linh hoạt. Đáng chú ý, ngay sau thành công của Đại hội XIV, lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã có các hình thức điện đàm, cử Đặc phái viên thông báo kết quả Đại hội, khẳng định sự coi trọng lẫn nhau trong chính sách đối ngoại.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là điểm sáng. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 256,4 tỉ USD, tăng 24,8%. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại đạt 66,7 tỉ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ. Về du lịch, năm 2025 Việt Nam đón 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Bước sang năm 2026, lượng khách Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí thứ hai trong tổng cơ cấu khách quốc tế.

Các cơ chế hợp tác quốc phòng, an ninh và hợp tác địa phương cũng được đẩy mạnh. Điển hình là Chương trình Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 diễn ra vào tháng 3-2026 và các hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm, gặp gỡ đầu xuân giữa các tỉnh biên giới hai nước.