Đại học Quốc gia Hà Nội chuẩn bị đón 15.000 sinh viên tại cơ sở Hòa Lạc 13/04/2026 13:56

(PLO)- Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến đưa 15.000 sinh viên lên học tập tại Hòa Lạc từ năm học 2026-2027, hướng đến xây dựng mô hình đô thị đại học xanh và hiện đại.

Ngày 13-4, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết từ năm học 2026-2027, nhà trường dự kiến đưa khoảng 15.000 sinh viên đến cơ sở tại Hòa Lạc để học tập.

Báo cáo từ nhà trường cho thấy hiện có gần 6.000 sinh viên thuộc nhiều đơn vị đào tạo đang học tập tại đây. Khu đô thị này đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cơ sở vật chất, từng bước đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, nghiên cứu và sinh hoạt của người học.

Hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm cùng các không gian học tập và ký túc xá đang được đầu tư đồng bộ với định hướng xây dựng một đô thị đại học xanh, thông minh.

Việc phát triển cơ sở tại Hòa Lạc gắn liền với chủ trương của Chính phủ về di dời các cơ sở giáo dục đại học ra khỏi nội đô theo Quyết định 16/2003 và quy hoạch chung của Thủ đô. Theo đó, Hòa Lạc được định hướng trở thành đô thị khoa học công nghệ gắn với mô hình “thành phố đại học”, tạo động lực phát triển các đô thị vệ tinh.

Trong thời gian tới, Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung đưa các hoạt động đào tạo đại học và sau đại học lên Hòa Lạc. Ngược lại, Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) sẽ quay trở lại học tập tại khu vực nội đô.

Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Ảnh: VNU

Theo kế hoạch, từ năm học 2026-2027, quy mô 15.000 sinh viên học tập tập trung tại Hòa Lạc bao gồm các đơn vị: Trường Đại học Việt Nhật, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Giáo dục, Trường Quốc tế, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định sẽ đảm bảo đầy đủ hệ sinh thái dịch vụ để phụ huynh và sinh viên yên tâm khi theo học tại môi trường mới.

Để phục vụ quy mô sinh viên lớn, nhà trường tích cực phối hợp với UBND TP Hà Nội tăng cường các tuyến xe buýt kết nối trực tiếp nội đô và Hòa Lạc. Hệ thống giao thông nội khu cũng được chú trọng phát triển xe buýt điện và xe đạp điện.

Về vấn đề lưu trú, hệ thống ký túc xá và nhà ở sinh viên đang được mở rộng. Dự kiến trong năm 2026, khu nội trú sẽ đáp ứng hơn 10.000 chỗ ở. Trong đó bao gồm 5.000 chỗ tại ký túc xá và khoảng 5.000 chỗ liên kết với địa phương.

Các tiện ích thiết yếu như dịch vụ ăn uống, khu thể thao và không gian học tập ngoài giờ được bố trí phủ khắp các khu vực. Công tác chăm sóc sức khỏe sẽ được tăng cường thông qua kế hoạch xây dựng một phòng khám đa khoa hiện đại phục vụ cộng đồng giảng viên, sinh viên.