12 lưu ý thí sinh trong kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 01/04/2026 09:10

(PLO)- Theo quy định của Hội đồng thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026, thí sinh chỉ được rời phòng thi sau khi nộp đủ số phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp và được cho phép ra về.

Cuối tuần này, ngày 5-4, hơn 137.000 thí sinh (TS) trên cả nước sẽ bắt đầu kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Kỳ thi được tổ chức tại 57 đơn vị trường học tại 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

TS sẽ làm một bài thi trên giấy, gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, tổng điểm bài thi là 1.200.

Đây là kỳ thi tuyển sinh riêng có quy mô lớn nhất cả nước trong 9 năm qua và cũng là năm có số TS dự thi đông nhất trong những năm qua. Kỳ thi này được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kết quả để xét tuyển vào hơn 100 cơ sở giáo dục đại học (ĐH), cao đẳng trên cả nước, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam.

Do đó, để tránh có những sai sót không đáng có, TS cần lưu ý phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của hội đồng thi khi đến điểm thi và trong suốt thời gian ở trong phòng thi.

Cụ thể, thứ nhất, thời gian bắt đầu làm bài thi từ 8 giờ 30 sáng ngày 5-4. TS cần có mặt ở phòng thi trước giờ tập trung 30 phút để làm thủ tục dự thi. Khi vào phòng thi, TS phải xuất trình Giấy báo dự thi, Giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc Giấy cam đoan có đầy đủ chữ ký và xác nhận của trưởng điểm thi, thư ký điểm thi (trong trường hợp TS không có Giấy tờ tùy thân, Giấy báo dự thi hoặc sai thông tin cá nhân đã được giải quyết tại phòng hội đồng) cho cán bộ coi thi.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 2025 tại điểm thi Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ảnh: P.ANH

Thứ hai, trước khi làm bài thi, TS phải điền đúng, đầy đủ số báo danh, mã đề thi vào đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp. Điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên phiếu trả lời trắc nghiệm (chỉ được viết bằng một loại mực cùng màu, không được dùng mực màu đỏ), đối với số báo danh phải ghi đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước), điền chính xác mã đề thi vào hai danh sách đề thi.

Thứ ba, khi nhận đề thi, TS phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in khi được thông báo từ cán bộ coi thi. Phải kiểm tra đề thi để đảm bảo có đủ số lượng câu hỏi như đã ghi ở đầu đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi. Nếu phát hiện thấy đề thi bị lỗi, mã đề thi không thống nhất giữa các trang, thiếu trang, rách, hỏng, nhòe, mờ hay các lỗi khác phải báo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 15 phút sau khi phát đề.

Sau khi kiểm tra đề thi, TS phải úp đề thi, đề thi trắc nghiệm không được xem nội dung đề thi khi cán bộ coi thi chưa cho phép.

Thứ tư, TS phải làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn và được cán bộ coi thi phát, không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng. TS chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời. Trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, TS phải tẩy sạch chỉ ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn.

Thứ năm, TS chỉ được sử dụng giấy nháp của kỳ thi do cán bộ coi thi phát.

Thứ sáu, TS không được trao đổi, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận và làm mất trật tự phòng thi. Muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo cán bộ coi thi. Khi được phép nói, thí sinh đứng trình bày công khai với cán bộ coi thi ý kiến của mình.

Thứ bảy, TS không được hút thuốc lá, ăn uống gây ồn ào, mất trật tự trong phòng thi.

Thứ tám, TS phải bảo quản bài thi nguyên vẹn, không để người khác lợi dụng. Nếu phát hiện có người khác xâm hại đến bài thi của mình phải báo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý.

Thứ chín, TS không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài.

Thứ 10, TS không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi. Trong trường hợp cần thiết, được ra khỏi phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi và phải chịu sự giám sát chặt chẽ của giám sát.

Trước khi rời khỏi phòng thi, thí sinh cần nộp lại đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp đã được phát. Trường hợp cần cấp cứu, việc ra khỏi phòng thi và khu vực thi của thí sinh do trưởng điểm thi quyết định.

Thứ 11, khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, TS phải ngừng làm bài ngay, đồng thời phải nộp phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi (đủ số trang) và giấy nháp (đủ số lượng được phát) cho cán bộ coi thi và ký tên vào hai danh sách dự thi. Thí sinh không làm được bài cũng phải nộp đủ phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp và ký xác nhận vào danh sách dự thi.

Thứ 12, TS chỉ được rời phòng thi sau khi cán bộ coi thi đã kiểm đủ số phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp của cả phòng thi và cho phép ra về.