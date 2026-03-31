Mới: Thí sinh được dùng căn cước trên VNeID khi đi thi đánh giá năng lực 31/03/2026 12:34

(PLO)- Sau nhiều năm tổ chức, lần đầu tiên ĐH Quốc gia TP.HCM cho phép thí sinh được sử dụng Căn cước điện tử trên VneID nếu quên giấy tờ tùy thân khi đi thi đánh giá năng lực năm 2026.

Cuối tuần này, ngày 5-4 (Chủ nhật), hơn 137.000 thí sinh trên cả nước sẽ tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026.

Đây là kỳ thi tuyển sinh riêng có quy mô lớn nhất cả nước trong chín năm qua. Kỳ thi này được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kết quả để xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) trên cả nước, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam.

Kỳ thi được tổ chức tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Thí sinh sẽ làm một bài thi trên giấy, gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, tổng điểm bài thi là 1.200.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025. Ảnh: TS

Đây là năm thứ chín kỳ thi được tổ chức với một số điểm mới. Trong đó, đáng chú ý và được thí sinh quan tâm nhất là có những thay đổi trong việc xuất trình giấy tờ khi làm thủ tục dự thi.

Cụ thể, theo quy định dành cho thí sinh dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM do Hội đồng Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1-2026 ban hành, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi.

Quy định nêu rõ khi đi thi, thí sinh cần mang theo và xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định ghi trong Giấy báo dự thi, gồm giấy tờ tùy thân hợp lệ và giấy báo dự thi.

Trong đó, giấy tờ tùy thân hợp lệ là bản chính, còn hạn sử dụng của căn cước/CCCD đã sử dụng để đăng ký dự thi có thông tin cá nhân, số căn cước trùng khớp với thông tin đã đăng ký dự thi hoặc Hộ chiếu đối với thí sinh không có quốc tịch Việt Nam.

Tuy nhiên, so với các năm trước, quy định bổ sung thêm trường hợp thí sinh không có Giấy tờ tùy thân hợp lệ được quy định ở trên thì thí sinh phải có mặt tại phòng hội đồng của điểm thi trước giờ gọi thí sinh vào phòng thi ít nhất 30 phút, xuất trình Giấy báo dự thi và Căn cước điện tử trên VneID (có thông tin cá nhân, số căn cước trùng khớp thông tin đã đăng ký dự thi) để được kiểm tra, giải quyết. Nếu thí sinh đến sau 07 giờ 45 phút sẽ không được giải quyết dự thi.

“Trong vòng bảy ngày sau ngày thi, thí sinh phải nộp bản chính Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nếu bị mất giấy tờ tùy thân hoặc bản sao y chứng thực thẻ căn cước hộ chiếu (thời gian chứng thực trong bảy ngày kể từ ngày thi) về Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo để được cấp kết quả thi” – quy định nêu rõ.

Ngoài ra, trường hợp không mang theo Giấy báo dự thi, Hội đồng thi lưu ý thí sinh phải có mặt tại Phòng Hội đồng trước giờ gọi thí sinh vào phòng thi ít nhất 30 phút để làm các thủ tục cần thiết.

Như vậy, qua chín năm tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, đây là năm đầu tiên ĐH Quốc gia TP.HCM áp dụng việc kiểm tra giấy tờ tùy thân của thí sinh qua ứng dụng VNeID. Việc này nhằm hạn chế tình trạng thí sinh phải ra về khi đến điểm thi mà không mang theo giấy tờ tùy thân.