8 vật dụng thí sinh được mang và sử dụng khi làm bài thi đánh giá năng lực 31/03/2026 15:41

(PLO)- Khi thi đánh giá năng lực, thí sinh tuyệt đối không được mang theo giấy nháp, giấy thi, giấy than, bút xóa, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, bia, rượu; điện thoại di động, thiết bị truyền tin...

Cuối tuần này, ngày 5-4 (Chủ nhật), hơn 137.000 thí sinh sẽ bắt đầu tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026.

Thời gian làm bài bắt đầu từ 8 giờ 30 sáng 5-4. Thí sinh sẽ làm một bài thi trên giấy, gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, tổng điểm bài thi là 1.200.

Đây là kỳ thi tuyển sinh riêng có quy mô lớn nhất cả nước trong 9 năm qua. Kết quả thi được sử dụng để xét tuyển vào hơn 100 trường đại học và cao đẳng trên cả nước, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam.

Do đó, để tránh sai sót và bị động khi dự thi, thí sinh cần chuẩn bị kỹ các giấy tờ, vật dụng được hội đồng thi cho phép mang theo khi đi thi.

Cụ thể, theo quy định dành cho thí sinh dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM do Hội đồng Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 ban hành, có 9 vật dụng thí sinh bắt buộc và được mang theo khi vào phòng làm bài thi đánh giá năng lực.

Thứ nhất, giấy báo dự thi đã cấp online cho thí sinh. Thí sinh đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang thông tin điện tử của kỳ thi tại địa chỉ: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn để xem thông tin dự thi và chọn chức năng in giấy báo dự thi để mang theo khi đi thi.

Thứ hai, giấy tờ tùy thân hợp lệ (bản chính, còn hạn sử dụng của thẻ căn cước/căn cước công dân) hoặc Giấy cam đoan có đầy đủ chữ ký và xác nhận của trưởng điểm thi, thư ký điểm thi (trong trường hợp thí sinh không có giấy tờ tùy thân, giấy báo dự thi hoặc sai thông tin cá nhân đã được giải quyết tại phòng hội đồng). Đây là quy định mới so với các năm trước, vì nếu quên giấy tờ tùy thân, thí sinh có thể được xuất trình giấy báo dự thi và căn cước điện tử trên VneID (có thông tin cá nhân, số căn cước trùng khớp thông tin đã đăng ký dự thi) để được kiểm tra, giải quyết.

Thứ ba, bút viết.

Thứ tư, bút chì đen.

Thứ năm, compa.

Thứ sáu, tẩy.

Thứ bảy, thước kẻ, thước tính.

Thứ tám, các loại máy tính cầm tay theo quy định của hội đồng thi, không có các chức năng soạn thảo văn bản, gửi - nhận thông tin, ghi âm - ghi hình và không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu.

Các loại máy tính như sau:

Quy định của hội đồng thi cũng lưu ý, thí sinh không được mang vào phòng thi: Giấy nháp, giấy thi, giấy than, bút xóa, các tài liệu, bút tàng hình, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu; điện thoại di động, thiết bị truyền tin, thiết bị thu, phát, lưu trữ thông tin; thiết bị đeo thông minh, kính thông minh và các thiết bị công nghệ cao khác có khả năng bị lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài.

Khi vào phòng thi, nếu thí sinh còn mang theo tài liệu, vật dụng không được mang nêu trên, dù chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.