Đề xuất Thủ tướng quyết định giám đốc đại học quốc gia, Bộ GD&ĐT bổ nhiệm phó giám đốc 06/04/2026 17:12

(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất điều chỉnh thẩm quyền trong công tác nhân sự đại học quốc gia, theo đó Thủ tướng quyết định đối với chức danh giám đốc, Bộ GD&ĐT bổ nhiệm, miễn nhiệm phó giám đốc.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia, thay thế Nghị định 201/2025.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của dự thảo là lược bỏ hoàn toàn các quy định liên quan đến hội đồng đại học quốc gia. Cụ thể, theo Điều 15 Luật Giáo dục đại học 2025, trong cơ cấu tổ chức của các cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ không còn hội đồng đại học hay hội đồng trường.

Đối với chức danh giám đốc đơn vị, đại học quốc gia sẽ báo cáo Bộ GD&ĐT để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động.

Riêng với chức danh phó giám đốc, thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nay sẽ do Bộ GD&ĐT (cơ quan quản lý trực tiếp) thực hiện, thay vì do Thủ tướng quyết định như trước đây.

Một góc Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc (ngoại thành Hà Nội). Ảnh: VNU

Về vị trí, dự thảo tiếp tục khẳng định đại học quốc gia là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, có một số lĩnh vực dẫn đầu trong nước và xếp hạng cao trên thế giới. Đại học quốc gia có quyền làm việc trực tiếp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và có thể báo cáo trực tiếp Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến sự phát triển của mình khi cần thiết.

Về mặt tài chính, đại học quốc gia tiếp tục là đơn vị dự toán cấp I được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách. Đại học quốc gia có quyền phê duyệt phương án tự chủ tài chính của các trường, viện thành viên này, đồng thời quy định mức thu học phí theo quy định của Chính phủ.

Cả nước có 2 đại học quốc gia là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM do Chính phủ thành lập, lần lượt vào năm 1993 và 1995, tổng quy mô đào tạo hiện nay khoảng 150.000 sinh viên.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có thêm Đại học Quốc gia Huế và Đại học Quốc gia Đà Nẵng.

Đây là các cơ sở giáo dục đại học công lập, gồm tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thuộc nhiều lĩnh vực.